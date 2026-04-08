“สุขุม”ชี้ รบ.เปิดตัวสวยลดราคาหน้าโรงกลั่น–ตรึงค่ารถสงกรานต์ มองฐานการเมืองยังแกร่ง

นักวิชาการดัง ชี้รัฐบาลเปิดตัวสวย หลังลดราคาหน้าโรงกลั่น–ตรึงค่ารถช่วงสงกรานต์ ประเมินฐานการเมืองยังแข็ง บอกเป็นโอกาสพิสูจน์ฝีมือกลุ่มลูกเทพ พร้อมเป็นกำลังใจให้
วันนี้ (8เม.ย.) รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้สัมภาษณ์วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยท่ามกลางวิกฤตพลังงานโลก โดยประเมินว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันเปิดตัวได้อย่างโดดเด่น ทันทีหลังเข้ากระทรวงทำงาน เนื่องจากสามารถแสดงผลงานที่เป็นรูปธรรมได้
ทั้งนี้ มาตรการสำคัญที่สะท้อนผลงานดังกล่าว คือ การปรับลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการลดต้นทุนพลังงานในช่วงที่ค่าครองชีพอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกัน มาตรการตรึงราคาค่าโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ยังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่มีการเดินทางจำนวนมาก
รศ.ดร.สุขุม ระบุว่า แนวทางดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของการบริหารประเทศในช่วงเริ่มต้น และช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของรัฐบาลได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกและราคาพลังงานยังมีความผันผวนสูง
อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ยังต้องติดตามผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะการตรวจสอบหาไอ้โม่งและจัดการปัญหาการกักตุนน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาและความเป็นธรรมในตลาดพลังงาน
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้ ที่เกิดปัญหาน้ำมันขาดหน้าปั๊ม ถึงเรื่องน้ำมันแพง ถือว่า เป็นวิกฤตรัฐบาลหรือไม่ รศ.ดร.สุขุม มองว่า ปัญหาเกิดทั้งโลก และ รัฐบาลยังไม่อยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากมีฐานเสียงและเสถียรภาพทางการเมืองที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง จากการมี สส.ในสภากว่า 190 คน แต่ห้ามประมาทเพราะ ฝ่ายตรวจสอบก็ยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มข้น และความรู้สึกของประชาชน คือ ปัจจัยชี้วัดในระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงจำเป็นต้องเร่งสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
“หลังจากแถลงนโยบายและเริ่มใช้อำนาจเต็มที่ รัฐมนตรีทุกคนต้องเร่งทำงานแข่งขันกับเวลา เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของตนเอง ไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ แต่ต้องเป็นผลงานที่ประชาชนรับรู้ได้จริง โดยเฉพาะกลุ่มลูกเทพทั้งหลายนี่คือโอกาส ในการพิสูจน์คุณค่าของตัวเอง ว่า ทำงานได้ ทำงานดี ไม่ใช่ว่า มาเป็นรัฐมนตรี เพราะบารมีผู้ใหญ่” รศ.ดร.สุขุม กล่าว
ทั้งนี้ รศ.ดร.สุขุม ยังระบุว่า ขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาล เพราะหากรัฐบาลสามารถรักษาทิศทางการทำงานและสร้างผลลัพธ์เชิงรูปธรรมได้ต่อเนื่อง จะส่งผลดีโดยตรงต่อประชาชน และช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศในระยะต่อไป