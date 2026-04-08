"ไชยันต์" รับเป็นพยานกกต.คดีบาร์โค้ด ยกอังกฤษมีมานานกันการปลอม ชี้ไทยเผชิญปมปกป้องสถาบัน-เสรีภาพอีกนาน

"ไชยันต์" เผย รับเป็นพยานให้กกต.ในคดีบาร์โค้ด ยกอังกฤษมีมานานเพื่อป้องกันการปลอมสืบย้อนได้แต่ยากมาก มองสังคมไทยยังต้องเผชิญปัญหาเรื่องการปกป้องสถาบัน -สิทธิเสรีภาพปชช.อีกนาน แนะศาลรธน.วางสัดส่วน-ความเหมาะสมให้ดี พร้อมอธิบายทำความเข้าใจมากขึ้น เพื่อรักษาสันติภาพในประเทศ
วันนี้ (8เม.ย.) นายไชยันต์ ไชยพร อาจารย์พิเศษภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวตอนหนึ่งในการร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง"ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะผู้พิทักษ์หลักนิติธรรมเพื่อสันติภาพท่ามกลางระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลง"ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่า กกต.เชิญให้ไปเป็นพยานในคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งก็ให้คำให้การไปแล้วบางส่วนและอีกบางส่วนกำลังศึกษาอยู่ ในจุดยืนของตนก่อนมีเรื่อง ได้อธิบายไว้ในโซเชียลมีเดียว่าที่มาคืออะไร บาร์โค้ด QR code ในบัตรเลือกตั้ง ที่อังกฤษเป็นอย่างไร มีไว้สำหรับป้องกันการปลอม กกต.ก็ใช้หลักการเดียวกันที่จะไม่ให้มีการปลอม ของอังกฤษแน่นอน บางคนก็สืบย้อนได้แต่จะทำก็ต่อเมื่อมีเรื่องขึ้นมา ซึ่งเคยมีที่มีคนสงสัยว่าจะมีคนที่ไม่ใช่คนอังกฤษไปลงคะแนนก็มีการสืบย้อนไป ซึ่งสืบยากมากและพบว่ามีคน 3 คน เป็นคนเยอรมันในอังกฤษ เป็น EU
นายไชยันต์ ยังกล่าวถึงความคาดหวังบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสันติภาพในประเทศไทยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายขณะนี้ทำอย่างไรให้สังคมเชื่อมั่นศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมีการอธิบายให้มากขึ้นในภาษาที่คนเข้าใจได้ว่าที่มาที่ไปของคำตัดสิน หรือที่มักจะจะมีการพูดว่ามีข่าวลับ ข่าวลือต่างๆ ตุลาการท่านนั้นท่านนี้มีที่มาอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าตุลาการจะมาจากวิธีไหนใครเลือกเข้ามาไม่สำคัญแต่เมื่อท่านเข้ามาแล้วต้องสวมจิตวิญญาณตรงนี้ ความโปร่งใสการตีความ ต้องมีการอธิบายให้มากขึ้น ได้หรือไม่ขณะเดียวกันควรมีการแปลเป็นภาษาต่างๆเพราะมีคนที่ไปเขียนด่าศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาและไม่มีใครไปตอบโต้ ศาลรัฐธรรมนูญอย่าทำตัวเหมือนศาลปกติ ต้องทำให้กว้างขวาง ให้เป็นอะไรที่ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น
ในเรื่องของการพิจารณาคดีต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและการได้สัดส่วน โดยเฉพาะในเรื่องสถาบันกษัตริย์ กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งจะยังเป็นปัญหาไปจนกว่าระบอบการปกครองของเราจะลงหลักปักฐานเหมือนต่างประเทศ สัดส่วนตรงนี้ยาก ต้องทำความเข้าใจให้กับประชาชน จึงอยากฝากตรงนี้สันติภาพภายในประเทศเป็นเรื่องสำคัญและรัฐธรรมนูญใหม่คงต้องมี ซึ่งถ้ามีก็ดีเพราะจะก้าวหน้าขึ้น แต่ก็ต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีก