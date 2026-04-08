"ทรงศักดิ์" โชคดีดีใจนั่งรองนายกฯ ไม่กังวลฝ่ายค้านใช้เวทีแถลงนโยบายซักฟอก โวรบ.อยู่ครบ 4 ปี

"ทรงศักดิ์" บอกโชคดีและดีใจ นั่งรองนายกฯ ได้ทำงานใกล้ชิดนายกฯ รับการทำงานคงต้องอาศัยมท. ไม่กังวลฝ่ายค้านแปลงเวทีแถลงนโยบายเป็นศึกซักฟอก ชี้ อภิปรายเรียบๆ ประชาชนอาจดูแล้วเบื่อ มั่นใจรัฐบาลอนุทิน อยู่ครบ 4 ปี
วันนี้ (8เม.ย.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความรู้สึกที่มาดำรงตำแหน่งรองนายกฯ ทั้งที่ภาพการเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตัวมาตลอดว่า ถ้าถามถึงความรู้สึก รู้สึกว่าปกติ เพราะการทำหน้าที่รัฐมนตรีอยู่ที่นายกฯจะมอบหมาย อาจจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราทำตรงนู้นแล้วอาจจะมีเรื่องที่เราเหมาะสมกว่าเลยให้ช่วยทำงานตรงนี้ ยิ่งเป็นรองนายกฯถือว่าเป็นการทำงานที่ใกล้ชิดนายกฯ ตนถือว่าโชคดีและดีใจ อย่างไรก็ตาม งานที่ตนทำบางส่วนก็ต้องอาศัยกระทรวงมหาดไทยเข้ามาบูรณาการในการทำงานร่วมกัน จะถือว่าเรามีงานที่เคยทำอยู่แล้ว คราวนี้มาทำอีกงานหนึ่ง แต่งานที่เราทำต้องอาศัยองคาพยพของกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงาน เพื่อให้งานที่เรารับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์กับประชาชน
นายทรงศักดิ์ ยังกล่าวถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 9 เม.ย. แต่ฝ่ายค้านจองกฐินเหมือนซักฟอกรัฐบาลในตัวว่า ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา อย่าไปกังวลใจ เรื่องของสภาถือว่าเป็นหน้าที่ เราเป็นฝ่ายบริหารเมื่อเราแถลงนโยบาย สมาชิกหลายคนคงทำงานเพื่อบ้านเมือง อาจจะให้ข้อแนะนำ หรือข้อท้วงติงบ้าง แต่ละคนมีความรู้หลากหลาย เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลที่สมาชิกทั้งหลายให้ข้อมูลมา จะนำมาดูว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็นำมาใช้ ส่วนตัวไม่กังวลเลย
ส่วนเวทีนี้ยังไม่ควรที่จะมาซักฟอกหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของสมาชิก บางคนอาจจะพูดเหมือนลักษณะเป็นการซักฟอกหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ตนคิดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพียงแต่อาจจะมีน้ำเสียงหรืออะไรประมาณนี้ แต่คิดว่าทำให้สภาเป็นที่น่าสนใจ ถ้าสมาชิกหลายคนอภิปรายไปเรียบๆ บางทีคนที่ติดตามการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติกับรัฐบาลก็อาจจะดูน่าเบื่อ แต่สำหรับตนอยู่สภามานานเป็นเรื่องปกติ
ส่วนกระแสความนิยมของประชาชนต่อรัฐบาลที่ลดลง ไม่เหมือนกับการเข้ามาในตอนแรก นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า มันคงยังวัดไม่ได้ รัฐบาลเองเพิ่งจะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ และจะแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา จะมาบอกว่าวัดความนิยมในขณะที่ยังไม่ได้ทำงานจริงๆ คงยังไม่ได้ ตนเชื่อว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันก็ต้องมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป แต่คิดว่านายกฯ มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาของบ้านเมือง
ส่วนมั่นใจว่าจะอยู่ครบ 4 ปีหรือไม่ นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ถ้าถามตนคิดว่า ด้วยองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรี ของนายกฯ ก็มั่นใจว่า รัฐบาลก็อยู่ได้