สภาพัฒน์ เผย นายกฯขอบคุณปชช.ลดใช้น้ำมันยืดการใช้นานขึ้น ชี้ต้องปรับตัวอาจกระทบศก.โลก

เลขาสภาพัฒน์ เผย “นายกฯ” ขอบคุณประชาชนใช้น้ำมันลดลง ทำสต๊อกน้ำมันในประเทศเพิ่ม ยืดเวลาการใช้ได้นานขึ้น เตือนต้องปรับตัวเพราะไม่ใช่แค่น้ำมันแพง แต่ระยะถัดไปอาจส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจทั่วโลก
วันนี้ (8เม.ย.) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าเป็นการรายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาว่าจากเดิมที่เคยใช้เฉลี่ย 82 ล้านลิตรต่อวัน ในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.เป็นต้นมาปริมาณการใช้น้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลจากใช้วันละ 82 ล้านลิตร ปรับลดลงค่อนข้างมากอยู่ที่วันละ 45 ล้านลิตร และเมื่อวันที่ 6 เม.ย. เหลือ 56 ล้านลิตร ซึ่งลดลงจากที่เคยใช้ในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางช่วงแรกๆ นายกรัฐมนตรีจึงฝากขอบพระคุณประชาชนที่ช่วยกันประหยัดพลังงาน ซึ่งการใช้น้ำมันดีเซลลดลงทำให้เรามีสต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถสะสมน้ำมันที่จะใช้ได้ยืดเวลาออกได้นานขึ้นกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนเพื่อประหยัดพลังงานต่อไป เพราะสถานการณ์ยังไม่แน่นอน แม้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จะชะลอการโจมตีอิหร่านออกไปสองสัปดาห์ แต่ยังไม่ทราบว่าเมื่อผ่านสองสัปดาห์ไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้น จึงอยากให้ทุกท่านช่วยกันประหยัดพลังงาน เพราะช่วงถัดไปหากสถานการณ์กลับมาเข้าสู่จุดเดิมหรือเลวร้ายลงกว่าเดิม การจัดหาน้ำมันอาจจะยากขึ้น ถ้าเราประหยัดพลังงาน และสะสมสต๊อกน้ำมันในช่วงนี้ได้ก็จะยืดเวลาการใช้น้ำมันในชีวิตประจำวันได้นานกว่าเดิม
นายดนุชา กล่าวว่า ขณะนี้สต๊อกน้ำมันที่บอกว่ามี 100 กว่าวัน มี 50 วันเป็นน้ำมันที่กำลังเดินทางเข้ามา ส่วนน้ำมันที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้ที่ใช้อยู่จะมีสต๊อกตามกฎหมาย 25 วัน และสต๊อกการจำหน่าย 18 ถึง 20 วัน ดังนั้น ถ้าเราใช้น้ำมันลดลงกำลังการผลิตจะลดลงตามมา ถือว่าดีกับโรงกลั่นด้วยเพราะช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาโรงกลั่นต้องเร่งผลิตเกินกว่า 100% ถ้าอยู่ในลักษณะนี้เป็นเวลานานโรงกลั่นอาจจะมีปัญหาหากระบบการผลิตเกิดความเสียหาย ดังนั้น การที่ประชาชนใช้น้ำมันลดลงแบบนี้เรื่อยๆทำให้ลดกำลังการผลิตได้จนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และสต๊อกน้ำมันได้มากขึ้น ส่วนจะสต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้นได้กี่วันต้องหารือกับกระทรวงพลังงานด้วย เข้าใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะพูดคุยกับประชาชนอีกครั้งเช่นกัน
ส่วนจะช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันได้ด้วยหรือไม่ นายดนุชา กล่าวว่า ถ้าลดการใช้น้ำมันจะช่วยกองทุนน้ำมันได้ในแง่ของเงินที่จ่ายออก ส่วนค่าการกลั่นที่มีการประกาศออกมาเมื่อวาน (7 เม.ย.) เข้าใจว่าจะทำให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายต่อวันลดลง จากกว่า 1,500 ล้านบาทต่อวัน เหลือประมาณ 1,200 ล้านบาท จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้ได้ ซึ่งจะดีต่อฐานะการคลังของประเทศด้วย จะได้มีเงินเพียงพอที่จะมาใช้ช่วยประชาชน และภาคธุรกิจ ในการลดผลกระทบที่เกิดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะเริ่มปรับลดลง แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ หากเราช่วยกันประหยัดได้ก็จะช่วยได้เยอะ
พร้อมย้ำว่า ในการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า น้ำมันไม่ขาด เพราะจริงๆตอนนี้ในระบบสถานีบริการน้ำมัน เท่าที่ตนมีข้อมูลทั้งปตท. และบางจาก ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันขาดมา 2-3 วันแล้ว
ส่วนกรณีที่จะมีการกำหนดเวลาเปิดและปิดปั๊มน้ำมัน นายดนุชา กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องคุยกันในรายละเอียดอีกที เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ก็มีข่าวว่าผู้ประกอบการรถบรรทุกได้รับผลกระทบ จะต้องมาดูว่าจะออกมาตรการในลักษณะไหน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องปรับตัว เพราะตอนนี้เป็นเรื่องน้ำมันแพง แต่ระยะถัดไปจะกลายเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น ทุกคนต้องปรับตัวทั้งเรื่องการประหยัด และการใช้ชีวิต เพราะสุดท้ายหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นแล้วมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ จะกลายเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ และจะเป็นในทุกๆประเทศในโลก ทุกคนจึงต้องปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้