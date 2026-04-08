“วัชระ” ทวงนายกฯ-ภท.ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บ. ซัดไม่ใส่ไว้คำแถลงนโยบาย ส่อหลอกหลวงปชช.

อดีตสส.ปชป. ทวงค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท จาก "นายกฯอนุทิน-พรรคภูมิใจไทย" ระบุคำแถลงนโยบาย 78 หน้า ไม่ใส่ไว้ตามที่หาเสียงส่อหลอกลวงประชาชน!
วันนี้ (8เม.ย.) นายวัชระ เพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ขอให้ทำตามนโยบายค่าไฟฟ้า หน่วยละ ๓ บาทตามที่หาเสียงไว้กับประชาชนกราบเรียน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาภาพใบปลิวแผ่นพับหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ แผ่น๒. สำเนาภาพหาเสียงทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ ชุด
ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่น ภายใต้แกนนำของพรรคภูมิใจไทย เป็นคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน และได้กำหนดให้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ นั้น
เนื่องจากในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ท่านในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแกนนำพรรค ได้นำเสนอนโยบายสำคัญที่มีลักษณะให้คำมั่นต่อสาธารณชน ว่าจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีความมั่นคงมั่งคั่งไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะนโยบายการผดุงราคาค่าไฟฟ้าอัตรา ๓ บาทต่อหน่วย (ดังแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงที่ส่งมาด้วย) กอปร์กับสถานการณ์วิกฤติพลังงานในปัจจุบันทำให้ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จึงใคร่ขอให้ท่านนำนโยบายดังกล่าวมาบรรจุไว้ใน นโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภา และเร่งดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อยืนยันว่านโยบายขายฝันในวันหาเสียง เป็นสิ่งที่ท่านทำได้จริง และเป็นนักการเมืองที่รับผิดชอบต่อประโยชน์ของชาติและประชาชนโดยส่วนรวมดังที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไว้
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง