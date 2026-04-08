กกต.จัดงานสงกรานต์ ผู้บริหารพนง.รดน้ำดำหัว อนุรักษ์ประเพณีไทย "แสวง" พกปืนฉีดน้ำเล่นโชว์

กกต.จัดกิจกรรมสงกรานต์ ผู้บริหารพนง.รดน้ำดำหัว อนุรักษ์ประเพณีไทย รักษาวัฒนธรรม "เลขาฯแสวง" พกปืนฉีดน้ำส่วนตัวมาเล่นอย่างเป็นกันเอง
วันนี้ (8 เม.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2569 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย แสดงออกถึงความรักสามัคคี และภักดีต่อองค์กร โดยมีนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. พร้อมด้วย นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร กกต. และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานสำนักงาน กกต. เข้าร่วมกิจกรรม โดยนายณรงค์ เป็นประธานในพิธีได้นำสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน กกต. ก่อนที่จะเปิดให้ กรรมการการเลือกตั้ง ได้รดน้ำดำหัว จากนั้น คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานได้รดน้ำดำหัวขอพรกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ กกต. เนื่องในวันปีใหม่ไทย ซึ่งพนักงานร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
นายณรงค์ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีสำคัญสืบทอดกันมานาน เป็นประเพณีที่งดงามเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น สำนักงาน กกต.ให้ความสำคัญกับการจัดงานอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความดีงามที่พวกเราทุกคนให้ความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ส่งผลให้เทศกาลสงกรานต์มีคุณค่าและมีความหมายต่อพวกเรา ชาว กกต.จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีนี้ให้คงอยู่ตลอดไป ก่อนจะอวยพรให้ทุกคนโชคดี สุขสันต์วันสงกรานต์
โดยบรรยากาศช่วงหนึ่งที่เปิดให้รดน้ำดำหัวนั้น นายแสวง ได้เตรียมปืนฉีดน้ำส่วนตัว ซึ่งด้านในเป็นน้ำมนต์จากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม มาฉีดให้คนที่รดน้ำตนเอง เพื่อความเป็นสิริมงคล