ศาลรธน.ยันยึดรธน.-นิติธรรม ปกติสังคมกดดันไม่ได้อยู่บ้านป่าเมืองเถื่อนถูกจับตาคำวินิจฉัย ปัญหาเลือกตั้งไม่ได้มีแค่ไทย

ปธ.ศาลรธน. ยันทำหน้าที่ภายใต้ รธน.-หลักนิติธรรม ฟังความรอบด้าน รับเป็นปกติในการพิจารณาคดีมีความกดดันจากสังคม ต้องทำความเข้าใจทุกฝ่าย เปรียบศาลไม่ได้อยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อน หากมีคำวินิจฉัย สังคม-ทั่วโลกจับตา เผยทั่วโลกมีปัญหาการเลือกตั้ง ไม่ใช่แค่ไทย
วันนี้ (8เม.ย.)นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 29 ว่าจะวางบทบาทในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน โดยยืนยันว่าการทำงานอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรม ทำหน้าที่ด้วยเหตุผล ฟังความให้รอบด้าน ตามพ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการพิจารณาตามขั้นตอน พร้อมยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่การพิจารณาคดีต่างๆจะมีการกดดันจากสังคม สังคมก็อาจเรียกร้องให้ศาลตัดสินใจเร็ว ซึ่งก็ต้องดูรอบด้าน ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
นายนครินทร์ กล่าวถึงการทำงานโดยยึดหลักนิติธรรมในการจะสร้างความเข้าใจเรื่องการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญว่าอย่างที่ได้กล่าวย้ำทุกครั้ง ในการทำหน้าที่ต้องทำความเข้าใจทั้งสองฝ่าย ศาลเองก็ต้องเข้าใจ สังคมก็ต้องเข้าใจ รวมถึงสื่อมวลชนก็ต้องเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของศาล โดยเฉพาะในขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญของไทยได้รับการยอมรับจากองค์กรกลาง คือคณะกรรมการเวนิส ที่ให้เกียรติมาร่วมงานของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ซึ่งการทำหน้าที่ของศาล เชื่อว่านานาประเทศคงจับตาอยู่ โดยเปรียบเทียบว่าองค์กรศาลไม่ได้อยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อน เมื่อมีคำตัดสินอะไรไป ก็จะถูกเผยแพร่ในสาธารณะ โดยองค์กรเวนิสก็ติดตามมาโดยตลอด และในเวทีสากลก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยความสัมพันธ์กับนานาประเทศตามระบบศาลรัฐธรรมนูญโลก ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลก 125 ประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มกว่า 10 กลุ่ม อีกทั้งในคำวินิจฉัยของศาลก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เช่นมีการแลกเปลี่ยนคดีเลือกตั้งกับประเทศอื่นด้วย ซึ่งคณะกรรมการเวนิสก็ได้สะท้อนว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในหลายประเทศ เช่นโรมาเนีย สเปน หรือประเทศที่เจริญแล้วก็มีปัญหา เช่นสหรัฐอเมริกา จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตกใจอะไร หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหารัฐธรรมนูญ ก็ต้องให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นผู้วินิจฉัย
ส่วน 28 ปีของศาลรัฐธรรมนูญกับความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นวิวัฒนาการ และเชื่อว่าสังคมไทยมีวุฒิภาวะมากขึ้น จะเข้าใจว่ามีองค์กรนี้มาเพื่ออะไร ขณะเดียวกันศาลก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยหยิบยกเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลที่ต้องอธิบายได้และเข้าใจได้ ซึ่งศาลก็ต้องปรับตัวตามบริบทสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมอธิบายถึงบทบาทการพิทักษ์กติกาสังคมคือการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เพราะสิ่งที่บัญญัติไว้ทุกคนต่างอ่านและต่างเข้าใจกันเอง แต่คำวินิจฉัยของศาลเป็นองค์คณะ ไม่ใช่ความเห็นคนใดคนหนึ่ง