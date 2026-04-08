นายกฯ ดอดเข้าสภา เจอ ‘เท้ง’ ระหว่างเซ็นชื่อ ก่อนเดินร่อนคุย สส.ทั่วห้องประชุม

"นายกฯ อนุทิน" ดอดเข้าสภา เดินเจอ ‘เท้ง-สส.พรรคประชาชน’ ระหว่างเซ็นชื่อ ก่อนเข้าห้องประชุม เดินร่อนคุย สส.ทั่วห้อง
เมื่อเวลา 12.03 น. วันที่ 8 เม.ย.ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าอาคารรัฐสภา โดยได้ไปลงชื่อที่หน้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งระหว่างนั้นได้เดินพบกับนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมกับ สส.พรรคประชาชนจำนวนหนึ่ง ซึ่งนายกฯได้เดินเข้าไปพูดคุยและทักทายสส.ตามปกติ โดยไม่ได้มีการพูดคุยถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9-10 เม.ย.นี้
จากนั้นนายอนุทิน ได้เดินเข้าไปในห้องประชุมสภา เพื่อพูดคุยและทักทายกลุ่ม สส.ของพรรคภูมิใจไทย และ สส.จากพรรคอื่นอย่างเป็นกันเอง รวมถึงรัฐมนตรีของพรรคในช่วงหนึ่งด้วย.