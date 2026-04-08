‘อนุทิน’สวมบทเตมีย์ใบ้ หลังสื่อรัวคำถามซ้ำเดินไม่หยุดตอบ จับตาจ้อสื่อสัปดาห์ละครั้ง

นายกฯ ไม่ยอมตอบ หลังสื่อรัวคำถามซ้ำ แต่เดินไม่หยุดตอบ ทั้งประเด็นสหรัฐฯ-อิหร่านหยุดยิง ไทยซื้อน้ำมันรัสเซีย จับตาให้สัมภาษณ์สื่อสัปดาห์ละครั้ง ยกเว้นมีเรื่องด่วน
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าอาคารรัฐสภา เพื่อมาเซ็นชื่อประชุมสภา ในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย โดยใช้เวลาอยู่ในสภาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนจะเดินทางกลับออกไปทำเนียบรัฐบาล ซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ตกลงที่จะหยุดยิง 2 สัปดาห์ พร้อมกับเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ โดยนายอนุทินไม่ตอบคำถาม เพียงแค่พยักหน้า
จากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามถามอีกถึงการพูดคุยร่วมกับเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ที่เข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่ามีการขอซื้อน้ำมันจากรัสเซียหรือไม่ โดยนายอนุทินไม่ตอบคำถามเช่นเดิมเพียงแต่พยักหน้าเท่านั้น ซึ่งระหว่างนี้นายกฯเดินเพื่อไปขึ้นรถ โดยมีผู้สื่อข่าวเดินตามถามคำถามตลอด
ผู้สื่อข่าวจึงถามอีกว่าจะปิดวาจาไม่ให้สัมภาษณ์อะไรสื่อเลยใช่หรือไม่ นายอนุทินขึ้นไปนั่งบนรถยนต์และหันหน้ายิ้ม ให้สื่อมวลชนแต่ไม่ได้ตอบคำถามใดๆ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมงานนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า หลังจากนี้นายกฯ จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้นยกเว้นมีสถานการณ์เร่งด่วนที่ต้องชี้แจง