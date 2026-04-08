"แสวง" ยันให้ความเป็นธรรมคดีรยุบ ปชน. ชี้สอบสวนเป็นความลับ มีมติเมื่อไรพร้อมอธิบาย

กกต ยืนยันให้ความเป็นธรรมคดียุบพรรคประชาชน ชี้การสอบสวนเป็นความลับ ย้ำชัดยึดแต่กฎหมายไม่นำความรู้สึกมาตัดสิน รอมีมติพร้อมชี้แจง
วันนี้ (8 เม.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต..ให้สัมภาษณ์ถึงคดียุบพรรคประชาชน จากกรณี บริษัทสเปกเตอร์ ซี จำกัด ว่า คดียุบพรรคอยู่ที่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบ เรื่องยุบพรรค กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า องค์ประกอบความผิดคืออะไร ส่วนจะเข้าเหตุกฎหมายหรือไม่ กำลังสอบข้อเท็จจริง โดยได้เชิญบุคคลมาให้ถ้อยคำแล้ว หลังจากที่กกต.ได้รับเรื่องพิจารณา เมื่อเรื่องเข้าระบบมาแล้วก็ต้องมาให้ความเป็นธรรมกับทุกพรรค ต้องดูข้อเท็จจริง ตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้ อยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวน
เมื่อถามว่าวันนี้ทางคณะอนุกรรมการกกต.เรียกผู้ร้องมาให้ผู้ร้องมาให้ถ้อยคำ เลขากกต.กล่าวว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนเป็นความลับตนไม่สามารถล่วงรู้ได้ จะมีความกระจ่างอีกครั้งก็เมื่อส่งให้กกต.พิจารณาและมีมติแล้ว ถึงจะบอกได้ว่าผลเป็นอย่างไร จะอธิบายทุกเรื่องทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
“พรรคจะได้รับความเป็นธรรม ส่วนความรู้สึกของคนแต่ละฝ่ายก็เป็นการแสดงความรู้สึกของประชาชน ไม่ได้มีผลกับการทำงาน ความรู้สึกของประชาชน ซึ่งกกต.จะพิจารณาอย่างเดียว คือ เรื่องกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมาย จะไม่นำความรู้สึกประชาชนมาใส่รวม เพราะกกต.ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย”