กกต.ยื้อพิจารณาคดีฮั้ว สว.อ้างเอกสารเยอะ ซับซ้อน ผู้ถูกกล่าวหามีจำนวนมาก ต้องละเอียดรอบคอบ

กกต.ยังไม่พิจารณาคดีฮั้ว สว. อ้างเอกสารเยอะ ซับซ้อนหลายข้อหา ผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมาก ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
วันนี้(8เม.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการคดีฮั้วสว. ว่า ปัจจุบันเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนธุรการของสำนักงาน กกต. กำลังจัดทำเอกสารเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม
คดีนี้มีเอกสารจำนวนมาก จากที่ทราบมีประมาณ 70,000 แผ่น และหากแยกเป็นส่วนความเห็นจะมีประมาณ 2,000 แผ่น จึงต้องใช้เวลาจัดทำเอกสารให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม กกต. ส่วนกกต. จะพิจารณาอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งต้องดูรายละเอียดอย่างละเอียด เนื่องจากคดีฮั้วสว. มีความซับซ้อน มีหลายข้อหา และมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมาก
ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า คดีฮั้วสว. กกต.ก็รอทางสำนักงานส่งเรื่องมาให้พิจารณา ทราบว่ามีข้อมูลจำนวนมาก ทางสำนักงานก็เร่งดำเนินการอยู่ ทั้งนี้กกต.ก็จะดำเนินการให้รอบคอบ ยืนยันว่าไม่ได้มีการประวิงเวลา พร้อมที่จะพิจารณาเมื่อเรื่องขึ้นมาถึงที่ประชุมซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในสำนวน