"แสวง" แจงเลือกตั้งเขต 2 สุพรรณบุรี ยังรอผลผลสรุป หากแค่นับคะแนนผิดก็ลงโทษ จนท. หรือหากจงใจทุจริตต้องเลือกตั้งใหม่

"แสวง" เผยเรื่องเรียนเลือกตั้งเขต 2 สุพรรณบุรี ยังรอข้อสรุป หลังนับคะแนนใหม่ผลต่างจากครั้งแรกมากใน 2 หน่วย หากเป็นการนับคะแนนไม่ถูกต้อง คนผิดต้องรับโทษ แต่หากมีทุจริตในขั้นตอนการนับคะแนนอาจต้องเลือกตั้งใหม่
วันนี้(8 เม.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนเลือกตั้ง สส.เขต 2 สุพรรณบุรี ที่ยังไม่ประกาศรับรอง สส. ว่า เรื่องดังกล่าวมาถึง กกต.กลางแล้ว ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องการนับคะแนนแล้วมีผลต่างกันมาก จำนวน 2 หน่วยเลือกตั้งทางสำนักงานฯ ได้เสนอ กกต. ว่าเป็นการนับคะแนนไม่ถูกต้อง หรือการนับคะแนนที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม ตามจริงเคยเสนอเข้าไปยัง กกต. แล้วรอบหนึ่ง แต่ กกต. ขอให้ไปสอบสวนให้ได้ทั้ง 2 ประเด็น ว่าเป็นการนับคะแนนไม่ถูกต้อง หรือนับคะแนนไม่สุจริตเที่ยงธรรม ถ้าเป็นการนับคะแนนไม่ถูกต้องก็อาจจะเหมือนกรณีที่ผ่านมาว่า มีการกระทำผิดหรือไม่ ถ้าทำผิดคนทำผิดก็ต้องรับผิดชอบไป แต่ถ้าเป็นการไม่สุจริตเที่ยงธรรมนั้นอาจต้องมีการเลือกตั้งใหม่ตอนนี้เราก็ยังรอผลการสอบสวนอยู่ว่าจะเป็นอย่างไร
ส่วนที่ข้อกังวลเรื่องกรอบเวลาในการประกาศรับรองนั้น ตามกฎหมายมาตรา 121 เรื่องการประกาศผลเลือกตั้ง ระบุว่าให้ประกาศผลไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซนต์ ซึ่งกกต.ได้ประกาศไปแล้ว ดังนั้นไม่มีผลอะไรสภาก็ประชุมกันไปตามปกติถือว่าไม่กระทบอะไร เราก็ยังมีเวลาทำงานอยู่