“วราวุธ” เผย 4 กระทรวงตั้งคณะทำงานร่วมแก้ขาดแคลนเม็ดพลาสติก ไม่ให้กระทบราคาสินค้า เล็งเพิ่มรีไซเคิล

“วราวุธ” เผย ที่ประชุมบริหารจัดการเม็ดพลาสติก ตั้งคณะทำงานร่วม 4 กระทรวง แก้ปัญหาขาดแคลน-ไม่ให้กระทบค่าครองชีพ-ราคาสินค้า เล็งเพิ่มการใช้พลาสติกรีไซเคิล
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงผลการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการเม็ดพลาสติก ที่มีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันว่า จากสถานการณ์ตะวันออกกลางทำให้เม็ดพลาสติกในประเทศไทยกลายเป็นสิ่งที่หายากมากขึ้น ซึ่งมีการหารือกันว่า จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานนี้จะเชิญภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน มาหารือว่า เม็ดพลาสติกที่เป็นต้นทุนหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายอย่าง ทั้งเวชภัณฑ์ หรือถุงพลาสติกที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน วันนี้มันกลายเป็นของหายาก จะแก้ไขปัญหาอย่างไร วันนี้ต้นทุนมาแพงขนาดไหน ใครมีเก็บสต๊อกอยู่เท่าไหร่ และไปขายในราคาเท่าไหร่ จึงทำให้ราคาสินค้าในตลาดเพิ่มมากขึ้น
นายวราวุธ กล่าวว่า ที่สำคัญ 1 ในมาตรการคือ วันนี้ประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณ 2.7 ล้านตัน และจากจำนวนดังกล่าวได้นำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมารีไซเคิลเพียงแค่ 25% เท่านั้น วันนี้เป็นเวลาที่พวกเราทุกคนต้องหันมาให้ความสำคัญกับการรีไซเคิล เพราะเมื่อรีไซเคิลกันอย่างถูกวิธีแล้ว เม็ดพลาสติกหรือวัตถุดิบที่ขาดแคลนอยู่มันจะไม่ขาดแคลนอีกต่อไป ภาคอุตสาหกรรมจะมีวัตถุดิบในการที่จะไปผลิตสินค้าที่ต้นทุนไม่แพง ทำให้ไม่จำเป็นต้องขายสินค้าในราคาที่แพงขึ้น และทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและยั่งยืนขึ้น แต่ต้องอาศัยแรงของพวกเราทุกคน เพราะการรีไซเคิลนั้น เป็นหัวใจสำคัญของการลดต้นทุนของวัตถุดิบใหม่ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ต้นทุนที่แพงขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนั้น ทำให้ทุกอย่างกระทบกันไปหมด วันนี้เป็นเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง จากนี้ไปคณะทำงานร่วมกันที่ตั้งขึ้นของหลายหน่วยงานจะเริ่มพูดคุยกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และหาวิธีที่จะทำให้ค่าครองชีพและราคาสินค้านั้น ต้องไม่ขึ้นราคา