พรรคส้มเตรียม 20 ขุนพลชำแหละนโยบายรัฐบาล ไม่ชี้เป้ารายตัว มุ่งปม ปชช.สงสัยผลประโยชน์ทับซ้อน

ปชน.เตรียม 20 ขุนพล อภิปรายรัฐบาลวันแถลงนโยบายพรุ่งนี้ เผยไม่ชี้เป้ารายตัว มองประชาชนสงสัยมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการเตรียมตัวอภิปรายในการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้(9เม.ย.) ว่า เราได้เตรียมผู้อภิปรายกว่า 20 คน โดยในเนื้อหามีการแบ่งกันเรียบร้อยแล้ว เราพร้อมใช้เวทีสภาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องวิกฤตน้ำมัน รวมถึงวิกฤตฝุ่นที่ประชาชนชาวเหนือกำลังประสบอยู่
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า เราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งแบบเฉพาะเจาะจง แต่ปัญหาในตอนนี้คือผลประโยชน์ทับซ้อนที่รัฐบาลถูกตั้งคำถามในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ นโยบายหลายๆข้อที่เป็นทางออกของประเทศมีภาควิชาการ ภาคการเมือง และหลายๆภาคส่วนได้เสนอไว้แล้ว ถึงเราอาจจะเห็นในเล่มนโยบายรัฐบาลก็จริง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเจตจำนงการเมือง ที่ต้องการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เตรียมยื่นคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ให้ศาลฎีกา ในวันเดียวกันนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ถ้าไม่มีการรีบเร่งจนเกินไปกระบวนดังกล่าวควรเกิดขึ้นหลังวันสงกรานต์ แต่สถานการณ์การเมืองที่ผ่านมาบางคดีก็ช้ากว่าปกติ บางคดีก็ไวผิดปกติ อยู่ที่ว่าผู้ที่ดำเนินคดีเป็นขั้นการเมืองไหน
“ผมไม่อยากเห็นจุดเริ่มต้นของรัฐบาลในการเข้าทำหน้าที่ในวันแถลงต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการ กลับเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง ที่ทำให้ประชาชนตั้งคำถามกับรัฐบาลชุดนี้ ที่เรียกได้ว่ารวบอำนาจไว้ทั้งหมด จะใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่” นายณัฐพงษ์กล่าว