"อนุทิน" ปิดวาจา เดินจ้ำอ้าวขึ้นรถ เมินตอบปม 2 โรงกลั่นไม่ให้ความร่วมมือลดค่าการกลั่น

นายกฯ ปิดวาจา เดินจ้ำอ้าวขึ้นรถ เมินตอบคำถามผู้สื่อข่าวรุมจี้ถามปมร้อนโรงกลั่นไม่ให้ความร่วมมือลดค่ากลั่น พยักหน้ารับสัญญาณดี หลังอิหร่าน - สหรัฐฯ หยุดยิง 2 สัปดาห์
เวลา 11:30 น. ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสร็จสิ้นภารกิจ เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี 2569
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม นายอนุทิน ถึงกรณีที่สหรัฐฯ - อิสราเอล และอิหร่าน ประกาศหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ ถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ นายอนุทินไม่ตอบคำถามนี้ ก่อนจะพยักหน้าเล็กน้อย
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เมื่อเช้าที่มีการพูดคุยกับทูตรัสเซียใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถาม แต่พยักหน้าเพียงเล็กน้อย
ส่วนที่นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่ามีโรงกลั่นถึง 2 โรง ไม่ให้ความร่วมมือในการลดค่าการกลั่นถึง นายอนุทิน ยิ้มแต่ไม่ตอบคำถามนี้
เมื่อถามต่อว่าจะมีการเรียกโรงกลั่นเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมหรือไม่ รวมถึงเมื่อช่วงเช้านี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันย่านลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่คาดว่ากักตุนน้ำมัน นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามนี้
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังถามถึงกรณีการลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ซึ่งพบว่ามีการใช้รถของหน่วยงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. จังหวัดนราธิวาส ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ. กอ.รมน. จะดำเนินการอย่างไร นายกรัฐมนตรีก็ไม่ตอบคำถามนี้เช่นกัน มีเพียงยิ้มเล็กน้อย ก่อนจะเดินขึ้นรถทันที
ทั้งนี้ก่อนที่นายอนุทินจะขึ้นรถผู้สื่อข่าวพยามสอบถามถึง ประเด็นที่กระทรวงการคลังจะมีการเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี เรื่องการโอนงบ 84,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการคนละครึ่ง พลัส นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามเช่นเดิม