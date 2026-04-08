กธ.ทำตามสัญญา ยื่น 3 ร่างกฎหมายสำคัญ ปฏิรูปการศึกษา-ที่ดิน-อาสาเกษตร

“กล้าธรรม”เดินหน้าทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ยื่น 3 ร่างกฎหมายสำคัญ ปฏิรูปการศึกษา-ที่ดิน-อาสาเกษตร แก้โครงสร้างประเทศ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน เวลา 10.30 น.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม (กธ.) แถลงว่า พรรคกล้าธรรมเตรียมเดินหน้าผลักดันนโยบายตามที่ได้หาเสียงและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน โดยได้ยื่นร่างกฎหมายสำคัญต่อสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 3 ฉบับ
ประกอบด้วย
1. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เสนอโดย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม เพื่อยกระดับระบบการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
2. ร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองที่ดินเกษตรกรรม เสนอโดย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร โดยมุ่งแก้ปัญหาการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. และลดอุปสรรคให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้น
3. ร่างพระราชบัญญัติอาสาเกษตร เสนอโดย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เพื่อยกระดับบทบาทและดูแลอาสาสมัครภาคการเกษตร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ แต่ยังขาดการสนับสนุนและค่าตอบแทนที่เหมาะสม แม้จะเป็นภาคส่วนที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด
นายอรรถกร ระบุว่า พรรคกล้าธรรมให้ความสำคัญกับการทำตามสัญญา โดยทั้ง 3 ร่างกฎหมายเป็นผลจากการรับฟังปัญหาจากภาคการศึกษาและภาคเกษตรโดยตรง และตั้งเป้าแก้ไขเชิงโครงสร้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว