“พี่ศรี” ร้อง ป.ป.ช.สอบเอาผิด “อนุทิน” ส่อโกหกประชาชน อ้างไม่มีไอ้โม่งกัดตุนน้ำมัน

ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.จับโกหก"อนุทิน"ปมแถลงไม่มีไอ้โม่ง กักตุนน้ำมันส่อผิดจริยธรรมร้ายแรง
วันนี้ (8 เม.ย.)นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เข้ายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. ให้ไต่สวนและมีความเห็นเพื่อชี้มูลความผิด กรณีแถลงยืนยันว่าไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฎว่า มีการจับกุมผู้กักตุนน้ำมันจำนวนมากได้หลายราย ล่าสุดที่คลังสุราษฎร์ธานี อันชี้ให้เห็นว่าเป็นการแถลงให้ข้อมูลข่าวสาร ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชน ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำมันหน้าสถานีบริการต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยประชาชนต่างครหาว่าอาจมีไอ้โม่งคอยกักตุนน้ำมัน เพื่อหวังผลเก็บไว้ขายในช่วงที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่จะต้องเร่งสั่งการให้มีการตรวจสอบ จับกุม และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว เพื่อมิให้ผู้ใดใช้ช่องทางดังกล่าวแสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชน แต่นายกรัฐมนตรีกลับตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในประเด็นดังกล่าวว่า “ไม่มีไอ้โม่งที่มากักตุนน้ำมัน มีแต่ประชาชนที่มีความกังวลแล้วมากักตุนน้ำมัน” คำพูดของนายกดังกล่าวกลับย้อนแย้งต่อข้อเท็จจริง เพราะหลังจากนั้นไม่ทันข้ามคืนก็มีการจับกุมบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งว่า มีพฤติการณ์กักตุนสินค้าและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาต ถัดมาอีก 3 วันเจ้าหน้าที่ได้พบรถต้องสงสัย คาดว่าเตรียมส่งน้ำมันดีเซล 2 หมื่นลิตรข้ามไปฝั่งเมียนมา และยังพบถังน้ำมันที่บรรจุน้ำมันไว้เต็มอัตรากักตุนไว้อีกหลายร้อยถัง หลังจากนั้นรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสต็อก โดยสุ่มตรวจสถานีบริการเกือบ 3,000 แห่ง พบสถานที่เก็บน้ำมันผิดกฎหมายอีก 3 แห่ง ยึดของกลางรวมกว่า 30,000 ลิตร และ ล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบความผิดปกติของคลังน้ำมันแห่งหนึ่งใน จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้ตรวจสอบการกักตุนน้ำมัน จากการตรวจสอบต้นทาง มีเรือบรรทุกนํ้ามันออกจากคลังน้ำมัน เดินทางไปยังคลังนํ้ามัน 6 แห่งใน จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 99 เที่ยว มีน้ำมันออกจากคลังน้ำมันทั้งสิ้น 217 ล้านลิตร ระหว่างเดินทางมีน้ำมันหายไปบางส่วน มีนํ้ามันไปถึงปลายทาง 160 ล้านลิตร เท่ากับหายไป 57 ล้านลิตร อันเป็นการบ่งชี้ว่ามีกระบวนการกักตุนน้ำมัน หรือมีไอ้โม่งจริง
"การที่นายอนุทิน ออกมาแถลงต่อสาธารณะก่อนหน้านี้ว่าไม่มีไอ้โม่งคอยกักตุนน้ำมันนั้น จึงเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จต่อประชาชน อันเป็นข้อห้ามในข้อ 15 และข้อ 16 ของมาตรฐานทางจริยธรรมฯตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 219 จึงชอบที่ ป.ป.ช.จะต้องไต่สวนและมีความเห็นชี้มูลความผิด เพื่อส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาลงโทษ"