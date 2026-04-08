กล้าธรรมเตรียมพร้อมชำแหละนโยบายรัฐบาล ลั่นไม่ออมมือ จี้รัฐทำตามสัญญาประชาชน

“กล้าธรรม”ลั่นไม่ออมมือ! จี้ รัฐบาลทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้กับประชาชน เตรียมเปิดเกมอภิปรายเข้ม 4 ชั่วโมง ชำแหละเศรษฐกิจ-สังคม-กฎหมาย จับตารัฐบาลพูดแล้วต้องทำจริง
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.เวลา 10.30 น.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม(กธ.)กล่าวถึงแนวทางการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 9-10 เม.ย.นี้ว่า เราชัดเจนมาตั้งแต่แรกว่า ไม่ว่าเราจะเป็น สส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเราเชื่อมั่นว่า บุคลากรของพรรคกล้าธรรมทั้ง 58 คนมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะพรรคฝ่ายค้าน วันนี้เราจะค้านแบบรอตามที่สื่อมวลชนสอบถามมาหรือไม่ ก็อยากจะให้ติดตามในวันอภิปรายว่า เราจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและทวงถามนโยบายต่างๆที่พรรคร่วมรัฐบาลได้ประกาศไปในช่วงหาเสียงกับพี่น้องประชาชน เขาจะได้ทำตามสัญญาหรือไม่
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ส่วนแนวทางของพรรคกล้าธรรมในการอภิปรายนั้น จากที่เห็นเอกสารในการจัดแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้น ก็คงจะเน้นไปที่เรื่องหลัก ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติ รวมถึงการปฏิรูปการทำงานของภาครัฐ และเรื่องของกฎหมาย ซึ่งเราได้เวลามาประมาณ 4 ชั่วโมง ก็ได้จัดสรรเวลาให้กับ สส.ของพรรคอภิปรายตามเรื่องที่ตนเองสนใจ ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สส.บัญชีรายชื่อ และที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม จะร่วมอภิปรายหรือไม่นั้น ก็ขอรอดูการอภิปรายของ สส.พรรค ก่อน หากนำเสนอได้ครอบคลุมแล้ว ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องสรุป แต่หากไม่ ร.อ.ธรรมนัส ก็อาจจะเป็นผู้กล่าวสรุป ขอให้รอติดตาม
“ผมต้องเรียนตามตรงว่า นโยบายของรัฐมนตรีทุกท่านผ่านการคิดและรอบคอบมาแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีบางประเด็นที่เราเห็นว่า ยังไม่ครบถ้วน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายแล้ว จะทำตามได้หรือไม่ และจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้จริงหรือไม่ ข้อนี้ต่างหากที่เราต้องติดตามว่า รัฐบาลจะรักษาสัญญาที่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยหรือไม่ และหน้าที่ของพรรคกล้าธรรมก็คือ ติดตามและตรวจสอบให้รัฐบาลทำตามสัญญา”นายอรรถกร กล่าว