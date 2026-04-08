“ภราดร” ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯ ก่อนลุย 2 โจทย์ใหญ่ ดันงบปี 70 ทันใช้ จ่อโอนงบคลอดคนละครึ่งพลัส

ฤกษ์ดีเข้าทำงาน! "ภราดร" ไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ ขอพรให้ ครม. ทำงานราบรื่นท่ามกลางวิกฤตโลกและสภาวะสงคราม เตรียมเสนอ "ปฏิทินงบประมาณปี 2570" เข้า ครม. นัดแรก 11 เมษายนนี้ ตั้งเป้าประกาศใช้ให้ทัน 1 ตุลาคม 2569 แย้มแผนใช้ พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ หวังระดมทุนช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องกู้เพิ่ม จ่อคุย “เอกนิติ” จัดงบฯ “คนละครึ่ง พลัส” พร้อมดีไซด์ผู้รับสิทธิ์ เร่งคลอดเฟสแรกเร็วที่สุด
ที่ทำเนียบฯ เมื่อเวลา 07.59 น นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐ ได้เข้าสักการะ ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตา-ศาลยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล
ทั้งนี้นายภราดร เปิดเผยว่า หลังจากเริ่มเข้าทำงานในรอบที่ 2 ก็มาไหว้ศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ โดยได้ขอพรในภาพรวม และขอให้นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีทำงานด้วยความราบรื่น เพราะขณะนี้สถานการณ์ของประเทศไทยและของโลกอยู่ในสถานการณ์สงคราม ฉะนั้นหลายอย่างจำเป็นต้องมีความเข้มข้น และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึงขอให้การทำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความราบรื่น เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง
เมื่อถามว่าทนายกรัฐมนตรีแบ่งงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำกับดูแลกระทรวงใด นายภราดร กล่าวว่า เมื่อวานมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ดูสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ซึ่งสำนักงบประมาณก็เป็นหน่วยงานเดิมที่ตนเองเคยกำกับดูแลอยู่ ก็จะทำหน้าที่ต่อไป
เมื่อถามว่า การประชุมครม.ปกตินัดแรก 11 เมษายน สำนักงบประมาณจะเสนอวาระใด นายภราดร กล่าวว่า เตรียมแผนไว้จะต้องนำปฏิทินการจัดงบประมาณการจัดทำร่างงบประมาณปี 2570 เข้าก่อน เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายใหญ่สุดของงบประมาณ เพื่อให้งบประมาณปี 70 ไม่ล่าช้า และเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังกำชับว่าภายใต้สภาวะสถานการณ์แบบนี้หน่วยงานราชการจะต้องจัดทำงบประมาณให้เข้ากับสถานการณ์ให้มากที่สุด สิ่งใดที่ไม่จำเป็นหรือสามารถรอได้ให้ชะลอโครงการไว้ก่อน ให้วางเป้าหมายชัดเจนว่าการตั้งงบประมาณปี 70 ทำเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้พี่น้องประชาชนหรือพูดง่ายๆว่าช่วยประชาชนก่อน
เมื่อถามว่าการจัดทำร่างงบประมาณปี 70 มีความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ นายภราดร กล่าวว่า จะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ 11 เมษายนนี้ โดยเมื่อปฏิทินงบประมาณเข้าครม. ก็จะเริ่มกำหนดกรอบให้หน่วยงานราชการเสนอคำขอขึ้นมา โดยคาดว่าจะวางเดดไลน์คำขอที่ตั้งไว้คร่าว ๆ น่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งคำขอจะต้องถึงสำนักงบประมาณ เพื่อให้ได้มีการคัดกรองคำขอตามปกติ อย่างไรก็ตามต้องรอครม. อนุมัติก่อน สัก 15 วันอาจจะล่าช้าได้ประมาณ 15 -20 วัน แต่ย้ำว่าปลายทางจะต้องเสร็จให้ทันภายใน 1 ตุลาคมนี้
เมื่อถามถึงความคืบหน้าการเตรียมพร้อมดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัส นายภราดร กล่าวว่า ตนได้รับโจทย์จากนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งวันนี้จะมีการหารือว่า จะหางบประมาณตรงไหนมาดำเนินการตามนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชน และนอกจากโครงการดังกล่าวก็จะมีโครงการไทยช่วยไทยด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโครงการใหญ่
เมื่อถามว่างบกลางและงบปกติจะเพียงพอหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ตนกำลังจะไปคุยเรื่องการใช้พรบ.โอนงบฯร่วมกับนายเอกนิติ ว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ แต่หากดูเร็ว ๆ คาดว่าเป็นเดือนมิถุนายน
เมื่อถามย้ำว่าโอนงบมาดำเนินการจะเพียงพอหรือไม่ หรือจำเป็นต้องกู้เงินมาดำเนินโครงการ นายภราดร กล่าวว่า ตนคิดว่าน่าจะยังพออยู่ เพราะนายกรัฐมนตรีให้นโยบายชัดเจนสำหรับหน่วยงานราชการว่าภาคส่วนไหนยังไม่จำเป็นต้องใช้หรือเร่งรีบจนเกินไปก็ให้ชะลอไว้ก่อน และนำงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนเป็นเป้าหมายแรกก่อน ส่วนรายละเอียดในเรื่องงบประมาณและการดำเนินการ และจำนวนประชาชนที่จะได้สิทธิ์ อยู่ในช่วงการออกแบบดีไซน์โดยกระทรวงการคลัง ซึ่งต้องหารือกับทุกหน่วยงานอาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน ส่วนจำนวนจะได้ 20 ล้าน สิทธิ์เท่าเดิมหรือไม่ อยู่ในช่วงออกแบบโครงสร้าง ทั้งเรื่องจำนวนผู้รับผลประโยชน์ และวงเงิน ยืนยันว่าเฟสแรกจะดำเนินการให้เร็วที่สุด
เมื่อถามถึงกรณีแกนนำฝ่ายค้านพรรคประชาชน เตรียมอภิปรายนโยบายรัฐบาล ประเด็นรวยไม่ไหวแล้ว นายภราดร กล่าวว่า ตนเชื่อว่าการเป็นรัฐบาลในขณะนี้ต้องเผชิญปัญหามากกว่าในหลายรัฐบาลที่ผ่านมา เพราะล่าสุดเป็นสถานการณ์โควิด-19 แม้สถานการณ์ต่างกันแต่ความรุนแรงคิดว่าไม่ต่างกันแน่นอน