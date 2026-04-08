นายกฯ หารือทูตรัสเซีย ก่อนถกด่วนรับมือวิกฤตเม็ดพลาสติกแพง-ขาดตลาด พิษสงครามตะวันออกกลาง

นายกฯ หารือ ทูตรัสเซีย ก่อน ”ศุภจี-วราวุธ“ เข้ารายงานราคาเม็ดพลาสติกสูง-ขาดแคลน จากผลกระทบสู้รบตะวันออกกลาง-ปิดช่องแคบฮอร์มุซ
วันที่ 8 เม.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าปฎิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 09.23 น. โดยได้พบหารือกับนายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายสีศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าด้วย
จากนั้น นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรี คาดว่ารายงานผลการประชุมแนวทางรับมือกับราคาเม็ดพลาสติกที่สูงขึ้น และขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลาง และยังมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ