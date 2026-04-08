สื่อสภาเดือด! มาตรการคัดกรองเข้า-ออกรัฐสภาแบบใหม่ ทำสื่อหลักตกหมายข่าวด่วน สื่อไร้สังกัดกลับผ่านง่าย

มาตรการคัดกรองเข้า-ออกรัฐสภาแบบใหม่ ทำสื่อหลักตกหมายข่าวด่วน ขณะบางกลุ่มไร้สังกัดกลับเข้าได้ง่าย แฉระบบรักษาความปลอดภัยลักลั่น ซ้ำบัตรสื่อยังไร้ความคืบหน้า ก่อนศึกแถลงนโยบายรัฐบาลจะเริ่มขึ้น
วันนี้(8 เม.ย. 2569 )ผู้สื่อข่าวรายงานถึงปัญหาการรักษาความปลอดภัยและความลักลั่นในการคัดกรองบุคคลเข้า-ออกอาคารรัฐสภา ภายหลังสำนักรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยกระดับมาตรการใหม่สำหรับสื่อมวลชนที่ไม่ได้ประจำรัฐสภา (สื่อจร) โดยกำหนดให้ต้นสังกัดต้องส่งรายชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันต่อสำนักประชาสัมพันธ์ จากเดิมที่สามารถให้สมาชิกรัฐสภาหรือสื่อประจำสภาเป็นผู้รับรองหน้างานได้
จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงพบว่า มาตรการดังกล่าวสร้างอุปสรรคต่อการทำงานของสื่อมวลชนอย่างมาก เนื่องจากลักษณะงานการเมืองในสภามักมีการแถลงข่าวด่วนหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้สื่อหลักหลายสำนักไม่สามารถส่งรายชื่อได้ทันตามกรอบเวลา ส่งผลให้ตกหมายและไม่สามารถเข้าไปทำหน้าที่สะท้อนข้อเท็จจริงสู่สาธารณะได้
นอกจากนี้ ยังมีเสียงสะท้อนถึงมาตรฐานที่ลักลั่น โดยพบว่าสื่อมวลชนที่ไม่มีสังกัดชัดเจน หรือยูทูบเบอร์บางกลุ่ม สามารถเข้า-ออกอาคารได้โดยง่ายเพียงแค่มี สส. ให้การรับรอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาเกรงใจฝ่ายการเมือง ขณะที่สื่อมวลชนที่มีต้นสังกัดชัดเจนกลับถูกบังคับใช้ระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมถึงยังมีรายงานการลักลอบเข้าอาคารผ่านชั้นใต้ดินและจุดเสี่ยงอื่นๆ ที่ระบบรักษาความปลอดภัยยังเข้าไม่ถึง
ขณะที่สื่อมวลชนบางส่วนได้มีการทวงถามผ่านช่องทางออนไลน์ถึงความคืบหน้าในการจัดทำ บัตรสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ซึ่งจนถึงปัจจุบันสำนักประชาสัมพันธ์ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ยิ่งสร้างความกังวลต่อการบริหารจัดการพื้นที่สื่อในช่วงวันแถลงนโยบายรัฐบาลที่กำลังจะถึงนี้ ซึ่งจะมีกองทัพสื่อมวลชนจำนวนมากเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
อย่างไรก็ตาม แม้สื่อมวลชนจะพยายามสอบถามถึงมาตรฐานการรับรองที่ชัดเจนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีหมายด่วน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด