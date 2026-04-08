“ศุภจี” ชี้เป็นเรื่องดี สหรัฐฯ หยุดโจมตีอิหร่าน พร้อมจับมือ ก.อุตฯ คุมเข้มเม็ดพลาสติก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ศุภจี​" มอง​ เป็นผลดี หลังสหรัฐประกาศหยุดโจมตีอิหร่าน 2 สัปดาห์​ พร้อมจับมือ ก.อุตฯ ถกเข้มจัดการ "เม็ดพลาสติก" หลังประกาศเป็นสินค้าควบคุม เล็งขยายผลรีไซเคิลเม็ดพลาสติกในประเทศ แก้ปัญหาขยะ หลังพบไทยมีการรีไซเคิลจริงเพียง 20%

ที่ทำเนียบฯ นางศุภจี​ สุธรรมพันธุ์​ รองนายกรัฐมนตรี​และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์​ ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมหารือข้าราชการถึงแนวทางการบริหารจัดการเม็ดพลาสติก ถึงกรณีที่สหรัฐฯ​ ประกาศหยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ ว่า​ ก็ดี​ ถ้ามี​ ความแน่นอนเช่นนั้น​ เราก็สามารถควบคุมดูแลเรื่องสินค้าต้นทางได้ดีมากยิ่งขึ้น

ผู้สืาอข่าวถามว่า จะทำให้สินค้าเกิดความคล่องตัวในการขนส่งมากขึ้นใช่หรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ปกติเราดูอยู่ตลอด โดยเฉพาะสินค้าควบคุม ว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ และมีต้นทุนเช่นใด เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหากมีการหยุดจริงๆก็จะเป็นผลดี ขณะนี้ต้องเช็คในเรื่องสต๊อกและต้นทุนราคาสินค้า​ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และควบคุมได้

นาบศุภจี กล่าวด้วยว่าการประชุมเม็ดพลาสติกในวันนี้ เพราะเพิ่งประกาศเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุมที่ถูกประกาศเมื่อ 25 มีนาคมที่ผ่านมา

และต้องคุยกับผู้ประกอบการว่าขณะนี้สต๊อกเป็นอย่างไร ทำไมราคาถึงขึ้นสูงช่วงนี้ แต่เข้าใจได้ว่ามีความขาดแคลนจึงต้องสั่งเข้ามาเป็นวัตถุดิบ ซึ่งในที่ประชุมวันนี้จะมีการหารือกับภาคอุตสาหกรรม เพราะการดูแลเรื่องเม็ดพลาสติกไม่ใช่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น แต่ต้องดูแลร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

เมื่อถามถึงปริมาณสต๊อกเม็ดพลาสติก นางศุภจี กล่าวว่า วันนี้จะต้องมานั่งคุยกันเพราะเม็ดพลาสติกมีหลายประเภท ไม่ใช่ประเภทใดประเภทหนึ่ง​ รวมถึงจะต้องมีการส่งเสริมเรื่องของการรีไซเคิลเม็ดพลาสติก​ เนื่องจากไทยเองก็มีขยะพลาสติกจำนวนมากแต่มีการรีไซเคิลเพียงแค่ 20%

อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้มีนายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม​ นายวุฒิไกร​ ลีวีระพันธุ์​ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และประธานบอร์ดปตท.​ และนายณัฐพล​ รังสิตพล​ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วย