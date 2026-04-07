รมว.กห.” ตรวจเยี่ยม สทป. ดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มุ่งพึ่งพาตนเอง–ผนึกเทคโนโลยีรับสงครามสมัยใหม่

“รมว.กห.” ตรวจเยี่ยม สทป. เดินหน้าดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่การพึ่งพาตนเอง ชูเทคโนโลยีโดรนเสริมศักยภาพกองทัพ รับมือสงครามสมัยใหม่ พร้อมย้ำสถานการณ์ชายแดนยังปกติ และเตรียมลงพื้นที่ให้กำลังใจทหารช่วงสงกรานต์
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2569 พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยได้ประกอบพิธีสักการะ “พญาคชสีห์สยามปฐพีพิทักษ์” และ “พญาคชสีห์ราชเสนีพิทักษ์” เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ และเยี่ยมชมนิทรรศการยุทโธปกรณ์ของสถาบันฯ
พล.ท.อดุลย์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า จากสถานการณ์ความมั่นคงของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในบริบทของสงครามสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญ อาทิ ระบบอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดความได้เปรียบในสนามรบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีขีดความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณ์ภายในประเทศในหลายมิติ ตั้งแต่กระสุนปืนขนาดต่าง ๆ ไปจนถึงระบบอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานในสถานการณ์จริงได้ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของ สทป. ที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานในภารกิจจริงของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมยังมีแนวทางในการบูรณาการการใช้งานเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบอากาศยานไร้คนขับ ให้เกิดเอกภาพระหว่างเหล่าทัพ เพื่อรองรับทั้งภารกิจด้านความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสในการรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาพรวม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการจ้างงานภายในประเทศ ลดการนำเข้า และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่การผลิตภายในประเทศอย่างเป็นระบบ
สำหรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน พล.ท.อดุลย์ ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณของการปะทะขนาดใหญ่ แม้อาจมีเหตุการณ์ยั่วยุในระดับจำกัดเกิดขึ้นได้ โดยหากมีสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแจ้งเตือนและเตรียมการอพยพล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
พร้อมกันนี้ ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวว่า พื้นที่ชายแดนยังสามารถดำเนินชีวิตและท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยกองทัพมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถ
ในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังระบุด้วยว่า มีความตั้งใจจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลตามแนวชายแดนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างต่อเนื่อง