ฝ่ายความมั่นคง มท.จ่อรายงาน "มท.หนู/2" เลิกหรือไม่? "มาตรการยกเว้นวีซ่า 93 ประเทศเข้าไทย 60 วัน" ของรัฐบาลชุดก่อน

ฝ่ายความมั่นคง มหาดไทย จ่อรายงาน "มท.หนู/2" หลังประเมินผลกระทบ "มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าไทย 60 วัน" (Visa Exemption) ประเภท ผ.60 พาสปอร์ต 93 ประเทศ/ดินแดน เพื่อท่องเที่ยว ทำงาน หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้น หลังรัฐบาลชุดก่อน มีนโยบายให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วันต่อครั้ง และขอขยายเวลาได้อีก 30 วันที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
วันนี้ (7 เม.ย. 69) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมแก้ไขปัญหาการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและครอบงำธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทย ที่มี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดฯ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นประธาน
เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (17 มี.ค.2569) ว่าด้วยเรื่องปัญหาการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและครอบงำธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทย
โดยครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดท่าทีของกระทรวงมหาดไทย และแนวทางการขับเคลื่อนงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและครอบงำธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทย
เพื่อรักษาความมั่นคงภายใน บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีรายงานว่า ที่ประชุมเตรียมจัดทำรายงาน ต่อผู้บริหารมหาดไทย ชุดใหม่ ภายหลังได้การประเมินผลกระทบ จากการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) ประเภท ผ.60
ซึ่งเป็นมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าไทย 60 วัน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางจาก 93 ประเทศ/ดินแดน เพื่อการท่องเที่ยว ทำงาน หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้น โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 60 วันต่อครั้ง และขอขยายเวลาได้อีก 30 วันที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
เสนอให้จัดตั้ง "คณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ" ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาด
รวมถึงให้กำชับแนวทางของกรมการปกครอง ในการกำกับการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย และการควบคุมดูแลของกรมที่ดิน ในการกำกับการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างชาติในไทยให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด.