มท. ไม่ประมาท เตรียมแผนเผชิญเหตุ "คณะฮัจย์69" 21 เที่ยวบิน 7,037 คน เข้ามักกะห์ หลังติดตามสถานการณ์ "ไม่กระทบโดยตรง"

"ปลัด มท." เตรียมแผนเผชิญเหตุ "คณะฮัจย์ ปี69" เตรียมบินจากเมืองไทย 21 เที่ยวบิน 7,037 คน เข้านครมักกะห์ หลังติดตามรายงาน "ไม่กระทบโดยตรง" สถานการณ์ตะวันออกกลาง พร้อมเตรียม "มาตรการเยียวยากรณีฉุกเฉิน" ไว้ ทั้งด้านความปลอดภัย การเดินทาง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ครบ 100%
วันนี้ (7 เม.ย. 69) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2569 ที่มี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2569 (ฮ.ศ. 1447)
ที่ประชุมรับรายงานการติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งแม้สถานการณ์ความไม่สงบ ในขณะนี้จะยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบพิธีฮัจย์
"อย่างไรก็ตาม ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ ตลอดจนมาตรการเยียวยาในกรณีฉุกเฉินไว้ ทั้งด้านความปลอดภัย การเดินทาง และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ"
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้แสวงบุญชาวไทย จะได้รับความคุ้มครองและความปลอดภัยสูงสุดตลอดการปฏิบัติศาสนกิจ
ความมุ่งมั่นในการยกระดับการบริหารจัดการกิจการฮัจย์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงความสะดวก และศักดิ์ศรีของผู้แสวงบุญชาวไทยเป็นสำคัญ เพื่อให้ทุกคนสามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ ราบรื่น และเกิดความประทับใจสูงสุด"
กลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคง รายงานว่า ขณะนี้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีผู้ได้รับสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 7,037 คน และสามารถดำเนินการออกหนังสือเดินทางและตรวจลงตรา (VISA) ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 ภายในระยะเวลาที่ทางการซาอุดีอาระเบียกำหนด
ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดเที่ยวบินเพื่อขนส่งผู้แสวงบุญให้เดินทาง 2 ท่าอากาศยานหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ รวมจำนวน 21 เที่ยวบิน ครอบคลุมผู้เดินทางทั้งหมด
โดยจะมีการบริหารจัดการด้านต้นทุน ความปลอดภัย และความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ รวมถึงการกำหนดสายการบินและรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ในขณะนี้ทางจุฬาราชมนตรี ได้ตอบรับเป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) เพื่อนำคณะผู้แทนฮัจย์ทางการไทยเดินทางไปดูแลพี่น้องมุสลิมผู้แสวงบุญอย่างใกล้ชิดแล้ว
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านที่พักและสวัสดิการอย่างรัดกุม โดยจัดเช่าอาคารที่พักในเมืองมักกะห์ และเมืองมาดีนะห์
พร้อมทั้งจัดตั้งสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยในเมืองมักกะห์ เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานให้สามารถดูแลผู้แสวงบุญได้อย่างใกล้ชิดในทุกมิติ .