เคาะว่ารองโฆษกรัฐบาล ภท.ส่ง “พลอยทะเล” คนรุ่นใหม่ พท.ชง “ผู้กองอ๊ก” ดีกรีอาจารย์กฏหมาย

เปิดตัวว่าที่รองโฆษกรัฐบาล พรรคภูมิใจไทย ส่ง “พลอยทะเล” คนรุ่นใหม่ ทำหน้าที่ ด้านเพื่อไทยส่ง “ผู้กองอ๊ก” ดีกรีอาจารย์ด้านกฎหมาย
วันนี้ (7เม.ย.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ ผู้สมัคร สส. พรรคภูมิใจไทย จังหวัดภูเก็ต เดินทางมาที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเปิดเผยว่า ได้มาส่งคุณสมบัติและประวัติส่วนตัว เพื่อที่จะมาดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งคนมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ถือเป็นคนคุ้นเคย อีกทั้งยอมรับว่าหน้าที่นี้ไม่เคยทำมาก่อน จึงจำเป็นต้องมีการปรึกษาหารือกับนางสาวรัชดา โดยคาดว่าเรื่องของตนจะเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เร็วๆนี้
นางสาวพลอยทะเล กล่าวอีกว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม เป็นคนชักชวนให้มาทำหน้าที่นี้ และตนยังไม่ได้มีการพบกับนายกรัฐมนตรี แต่เคยเจอกันเมื่อครั้งลงพื้นที่หาเสียงที่ภูเก็ต
สำหรับ นางสาวพลอยทะเล เคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต
โดยปี 2566 เป็นผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ ก่อนย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งล่าสุด
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกคน จากโควตาพรรคเพื่อไทย คือ ร.อ.หญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ซึ่งเคยเป็นอาจารย์และนักวิชาการทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายอาญา และยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์