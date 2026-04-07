"อั๋น" ร้องอีกเรื่องชงผู้ตรวจฯ ส่งศาลรธน.ฟันรบ.ไม่ลดค่าการกลั่นทำน้ำมันแพง กระทบสิทธิปชช.

"ทนายอั๋น บุรีรัมย์" ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเอาผิดรัฐบาลไม่ลดค่าการกลั่น ทำน้ำมันแพง กระทบสิทธิประชาชน ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
วันนี้( 7 เม.ย.) นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัย กรณีการบริหารจัดการราคาน้ำมันของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขัดต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิของประชาชน หรือไม่ โดย
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ ในฐานะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล และหน่วยงานที่กำกับด้านพลังงาน ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดแพงขึ้นกว่าปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2569 เป็นต้นมา รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นค่าการกลั่นน้ำมันจากเดิม 3บาท/ลิตร มาวันนี้ 7 เม.ย.2569 ค่าการกลั่นน้ำมันกระโดดไปที่ 15-16บาท/ลิตร ประเด็นสำคัญคือ การคิดค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นมา มาจากสต๊อกน้ำมันเดิม ซึ่งเป็นการเอาต้นทุนเดิมที่ยังไม่เกิดสงครามมาคำนวณกับภาวะสงคราม ถือเป็นการกระทำกระทบสิทธิประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 41 และ มาตรา 61 ทั้งที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค
"นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี บอกในทำนองว่า ถ้าลดค่าการกลั่น โรงกลั่นจะไม่พอใจ หยุดกลั่นน้ำมันให้ประเทศไทย เดี๋ยวจะเป็นปัญหาบานปลายขึ้น นั้น ทั้งที่ ความเป็นจริง โรงกลั่นที่มีอยู่ 5-6โรง ส่วนใหญ่เป็นโรงกลั่นของรัฐ เป็นของ ปตท. ซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้น ถ้านายกรัฐมนตรีไม่สามารถสั่งการหน่วยงานของรัฐได้ แล้วใครจะสั่งได้ ดังนั้น การที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดเช่นนี้ เป็นการเอื้อประโยขน์ต่อนายทุนหรือไม่ นายกรัฐมนตรีเลือกยืนอยู่ข้างกลุ่มนายทุนหันหลังให้กับประชาชนหรือไม่ "