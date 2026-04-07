ปธน.เกาหลี ต่อสายยินดีนายกฯ ดันความตกลง CEPA ปราบสแกมเมอร์ ขยายร่วมมือท่องเที่ยว-บันเทิง

สายตรงเกาหลีใต้-ไทย ปธน.เกาหลีใต้ยกหูแสดงความยินดีนายกฯ ร่วมกันผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - เกาหลีใต้ (CEPA) เดินหน้าปราบสแกมเมอร์ ขยายความร่วมมือท่องเที่ยว-ภาพยนตร์-บันเทิง
วันนี้ (วันอังคารที่ 7 เมษายน 2569) เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทางโทรศัพท์กับ นายอี แช มย็อง (H.E. Mr. Lee Jae Myung) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ภายหลังเสร็จสิ้น นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่ได้โทรศัพท์มาแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมกล่าวถึงความประทับใจจากการพบกันครั้งก่อน ณ เมืองคย็องจู เมี่อครั้งเข้าร่วมการประชุมเอเปค ที่ผ่านมา
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ แสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ย้ำความสำคัญของไทยในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิด พร้อมมุ่งมั่นในการสานต่อความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจและการค้า ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง ผลักดัน การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทย–เกาหลีใต้ (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน ไทยหวังว่าจะสามารถสรุปการเจรจาได้โดยเร็ว
2. การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะภายใต้โครงการ Thailand–Korea Breaking Chains ในการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ (scam centers) ประธานาธิบดีเกาหลีขอบคุณไทยที่ให้ความช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้จากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางกลับประเทศแล้วหลายราย ซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมยกระดับการฝึกอบรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์
3. ด้านความสัมพันธ์ระดับประชาชนและวัฒนธรรม ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในมิติด้านวัฒนธรรมและดนตรี ซึ่งได้รับความนิยมร่วมกันอย่างกว้างขวาง สะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ และพร้อมที่จะขยายความร่วมมืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งด้านการท่องเที่ยว ภาพยนตร์และบันเทิง
4. การส่งเสริมสันติภาพ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ไทยสนับสนุนความพยายามของเกาหลีใต้ในการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี และหวังว่าจะมีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้เยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสแรก โดยเฉพาะในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2569 ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการลงนามความตกลง CEPA และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น