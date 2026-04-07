"อนุทิน" เมินฝ่ายค้านชำแหละ "รวยไม่ไหวแล้ว" เหน็บหน้าผ้าป่าไม่ใช่หน้ากฐิน

“อนุทิน” ตอกกลับฝ่ายค้าน “ตอนนี้หน้าผ้าป่า ไม่ใช่หน้ากฐิน” เมินฝ่ายค้านตั้งทีม “รวยไม่ไหวแล้ว” สับรัฐบาลกลางสภาฯ
วันที่ 7 เม.ย.ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคแกนนำฝ่ายค้านจองกฐินเตรียมอภิปรายนโยบายของรัฐบาลในช่วงแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา 9-10 เมษายนนี้ นายอนุทินกล่าวว่า "ตอนนี้ไม่ใช่หน้ากฐินแต่เป็นหน้าผ้าป่า"
พร้อมกันนั้นายอนุทิน ไม่ได้ให้ความเห็นถึงกรณีที่พรรคประชาชนเตรียมตั้งทีม "รวยไม่ไหวแล้ว" เพื่อจัดเตรียมข้อมูลอภิปรายนโยบายของรัฐบาล