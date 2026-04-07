“อนุทิน” นำทีม รมช.มหาดไทยเข้ากระทรวง พบปะข้าราชการ ประชุมทางไกลร่วมผู้ว่าฯ - นายอำเภอทั่วประเทศ

“นายกฯ อนุทิน” นำทีม รมช.มหาดไทย เข้ากระทรวงมหาดไทยพบปะข้าราชการและ VCS ร่วมกับผู้ว่าฯ นายอำเภอ ทั่วประเทศ ชื่นชมคนมหาดไทย “มีจิตใจรุกรบ พร้อมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่” ย้ำ ผู้ว่าฯ ต้องอยู่ในพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ กำชับ “ในภาวะวิกฤต การสื่อสารสำคัญที่สุด”
วันนี้ (7 เม.ย. 69) เวลา 08.25 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายพลพีร์ สุวรรณฉวี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพบปะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติงานเป็นวันแรก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาระดับทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รองอธิบดี และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมประชุม โดยเป็นการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ร่วมประชุม
นายอนุทิน กล่าวว่า “เราทุกคนดีใจที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทย กระผมและหลายท่านเคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้รู้สึกว่าเราทุกคนมีความเป็นเนื้อเดียวกันในการทำงาน เพราะได้เห็นปัญหาอุปสรรค ได้เห็นโอกาส เห็นความสามารถ ตลอดจนสภาวะจิตใจของพี่น้องคนมหาดไทยทุกคน สิ่งที่ผมให้ความเคารพนับถือ คือ “ทุกท่านมีจิตใจรุกรบ พร้อมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่” จึงขอให้ทุกท่านได้ดำรงความมุ่งมั่นเช่นนี้ต่อไป ถือว่าเราทำงานร่วมกัน ท่านมีภารกิจหน้าที่ในส่วนของการเป็นข้าราชการประจำ เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ก็ไม่อยากให้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างเดียวแต่อยากให้ท่านช่วยแนะนำหรือนำเสนอสิ่งที่ท่านคิดว่าจะเกิดคุณประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนด้วย
”กระทรวงมหาดไทย สำหรับผมถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเมื่อได้มากำกับดูแลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย ผมจึงต้องใช้ระยะเวลานี้พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสูงสุดให้แก่องค์กรแห่งนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด เพราะเมื่อใดก็ตามเมื่อภารกิจของกระทรวงมหาดไทยหากมีอุปสรรคหรือชะงักคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ใช่เพียงแค่พวกเราแต่คือที่พี่น้องประชาชนที่ต้องได้รับผลตามไปด้วย“ นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทิน กล่าวว่า ในวันนี้บ้านเมืองเรามีวิกฤตใหญ่จากการสู้รบความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่เป็นคู่กรณีแต่ผลกระทบจากการสู้รบก็ทำให้ไทยเราต้องได้รับความเสียหายโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ กระทรวงมหาดไทยจึงต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลจะกำหนดนับต่อจากนี้อย่างจริงจังเป็นสังคมแบบ New Normal รูปแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท โดยขอให้ท่านปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความสำคัญกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่รัฐบาลได้กำหนด สนับสนุนการจัดโครงการไทยช่วยไทยสินค้าราคาประหยัด ตรวจตราการแอบฉวยโอกาสขึ้นราคา แก้ปัญหารายจ่ายด้านปากท้องของพี่น้องประชาชน ซึ่งผมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
“ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้อยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงกรานต์นี้ ตั้งศูนย์ข้อมูลรวบรวมสถานการณ์สถานีน้ำมันของจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าสถานีบริการมีความพร้อมตลอดเวลา และตรวจตราป้องกันเรื่องของการลักลอบกักตุนตลอดจนต้องรายงานหากเกิดปัญหาให้ทางส่วนกลางรับทราบ เราต้องทำให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้การสัญจรไปมาในช่วงสงกรานต์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้จะได้มั่นใจว่าประชาชนสามารถไปถึงที่หมายและเดินทางกลับมาทำงานได้อย่างปกติ สำหรับในประเด็นการทำงานด้านอื่น ๆ ผมเชื่อมั่นว่า ทุกท่านได้ทำงานในความเป็นพี่น้องกันอยู่แล้ว ซึ่งในวันนี้ที่ผมได้กลับมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลนโยบายต่าง ๆ จะถูกขับเคลื่อนในบทบาทของกระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มที่ ผ่านการปฏิบัติของทุกท่านให้เกิดผลสำเร็จ โดยจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ทำหน้าที่แทนผมในเรื่องสำคัญของกระทรวงด้วย” นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทิน กล่าวต่อไปว่า “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้พี่น้องประชาชนสมบูรณ์พูนสุข คือ งานหลักของกระทรวงหาดไทย ทุกท่านทุกคนเป็นผู้มีหน้าที่สำคัญที่สุด เพราะบทบาทการทำงานของกระทรวงมหาดไทยมีมากมายมหาศาล ซึ่งตามมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการดูแลพี่น้องประชาชน เราต้องทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจและเหนือความพอพึงใจ เหนือความคาดหมายของพี่น้องประชาชนไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาความลำบากของพี่น้องประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลือในทุกด้าน ซึ่งรัฐบาลโดยการนำของผม จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่ออำนวยความสะดวกการทำงานของทุกท่านและเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถ
ด้าน นายพลพีร์ สุวรรณฉวี กล่าวว่า ตนถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่เติบโตมาในสายเลือดมหาดไทยโดยแท้ เพราะบิดาเป็นนายอำเภอ วันนี้จึงเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มาทำงานร่วมกับทุกท่านและขอให้อนุญาตข้าราชการทุกท่านปฏิบัติกับผมในฐานะเพื่อนร่วมงาน ที่คอยทำงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยตนพร้อมเสมอในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติภารกิจในบทบาทของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกท่านนับจากวันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เกิดความสำเร็จแก่พี่น้องประชาชนมากที่สุด
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ กล่าวว่า ตนก็มีสายเลือดมหาดไทยเช่นกัน เพราะมีบิดาเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งขณะนี้ แม้สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยในวันนี้จะเจอกับสภาวะวิกฤตในหลายด้าน แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยตนและรัฐมนตรีช่วยทุกท่าน ตลอดจนข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกภาคส่วนเราจะช่วยทำให้ทุกปัญหาผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาแบ่งเบาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนให้เกิดความยั่งยืน
นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับทุกท่าน แต่วันนี้พวกเราไม่มีเวลามาแสดงความยินดีเพื่อเฉลิมฉลองกันเพราะว่าเรายังมีวิกฤติครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นเป็นอย่างมาก ซึ่งกระทรวงมหาดไทยล้วนมีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง เราต้องเตรียมทั้งกำลังกาย กำลังใจให้พร้อม โดยตนขอเป็นฟันเฟืองอีกตัวนึงในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกท่าน วันนี้พวกเรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 คนจะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อตอบสนองนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี และดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกมิติ
นอกจากนี้ สำหรับการมอบหมายกำกับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 1) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กำกับดูแล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 2) นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รมช.มหาดไทย กำกับดูแล กรมที่ดิน กรมการพัฒนาชุมชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 3) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย กำกับดูแลกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง และ 4) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร องค์การจัดการน้ำเสีย และองค์การตลาด