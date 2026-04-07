"อนุทิน" เอาแน่! กำหนดเวลาปิดเปิดปั๊มน้ำมัน หลัง 20 เม.ย.ให้คนไทยเที่ยวสงกรานต์ก่อน

นายกฯ เผยเร่งตั้ง ศบก.ชุดใหม่ จ่อกำหนดเวลาเปิด-ปิดปั้มน้ำมัน 22.00-05.00 น. หลัง 20 เม.ย. ให้คนไทยเที่ยวสงกรานต์ก่อน
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 7 เม.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนเรื่องเวลาเปิด-ปิดปั๊มน้ำมัน หลังจากผ่านเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 ว่า เรากำลังดำเนินการในเรื่องของการออกมาตรการประหยัดน้ำมัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีน้ำมันเพียงพอที่จะใช้ในประเทศของเรา ซึ่งตนจะต้องเร่งทำการแต่งตั้ง ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ชุดใหม่ขึ้นมา เพราะ ศบก. หมดวาระในรัฐบาลชุดที่แล้ว
เมื่อถามว่าเรื่องรายละเอียดการเปิด-ปิดปั๊มควรเป็นช่วงเวลาใด นายกฯ กล่าวว่า เราตั้งใจไว้ว่าในช่วงที่เรายังมีภาวะเรื่องสงครามในตะวันออกกลาง เราพยายามจะหาทุกมาตรการ ในการประหยัดพลังงานและการใช้น้ำมันให้มีการควบคุมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อถามต่อว่าจะกระทบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มันมีเวลาที่จะดำเนินการ แต่สมมุติว่าถ้าเราจะใช้มาตรการเปิด-ปิดปั๊มน้ำมันช่วงเวลา 22.00-05.00 น. ก็คงจะดำเนินการหลังวันที่ 20 เม.ย.นี้ หลังจากที่ประชาชนได้เดินทางกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากเทศกาลสงกรานต์แล้ว ก็เป็นไปตามที่ตนเคยได้กล่าวไว้ว่าในช่วงสงกรานต์ก็ขอให้ประชาชนได้เดินทางกลับไป ภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมบ้านด้วยความสะดวกมากที่สุดเท่าที่รัฐบาลจะทำได้
เมื่อถามอีกว่าจะต้องมีการออกพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) หรือ คำสั่งเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มันจะมีช่องทางแต่ละข้อสั่งการของมัน มันมีช่องทางของมันอยู่ ซึ่งจะใช้ช่องทางที่เราสามารถควบคุมได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อถามถึงกรณีมอบหมายให้กระทรวงพลังงานดูเรื่องค่าการกลั่น และให้รายงานนายกฯรับทราบได้มีการขีดเส้นเวลาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเร่งรัดและพูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ตลอดเวลา