"เท้ง" จี้ "ขิง" เปิดตัวเลขโรงกลั่น หากพบกำไรสูงเกินจริงต้องดึงคืน หาคนรับผิดชอบกักตุนน้ำมัน

“เท้ง” จี้ “เอกนัฏ” กางตัวเลขโรงกลั่นให้โลกเห็น ชี้ ค่าการกลั่นต้องสมเหตุสมผล หากพบกำไรสูงเกินจริงต้องดึงเงินคืน คืนกำไรส่วนเกินคืนสังคม ย้ำกักตุนน้ำมันต้องมีคนรับผิดชอบ
วันที่ 7 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดโปงไอโม่งกักตุนน้ำมันหรือผู้ที่กระทำผิด ว่า อยู่ที่ทางรัฐบาลเองเพราะมีอำนาจเต็มอยู่แล้ว ในเมื่อนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแถลงแล้วว่าพบความผิดปกติ ฉะนั้น ควรที่จะนำไปสู่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังและได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ และมีการดำเนินการลงโทษอย่างจริงจัง
เมื่อถามว่าวันนี้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยจะมีการเรียกโรงกลั่นเข้ามาคุยด้วย มีข้อเสนอแนะและคาดหวังอะไรหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่ตนคาดหวังคือตัวเลข จากการที่ประเทศไทยทีมโรงกลั่นอาจจะใช้อ้างอิงน้ำมันสำเร็จจากสิงคโปร์ และทำให้เห็นชัดว่าค่าการกลั่น เพิ่มขึ้นสูงในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ปกติก่อนหน้านี้ ต้นทุน และค่าการกลั่นอาจจะไม่ได้สูงขนาดนี้ เมื่อจะเรียกโรงกลั่น ทุกโรงมาชี้แจงแล้ว หากได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อย่างไรก็ขอให้กางออกมาให้ประชาชนได้เห็น และสิ่งที่จำเป็นในขณะนี้ คือการได้กำไรที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล หากมีตัวเลขที่สูงเกินไป ก็จะต้องมีการเรียกคืนผลประโยชน์ที่โรงกลั่นอาจจะเคยได้ในส่วนนั้นไปก่อนหน้านี้กลับคืนมาบางส่วน รวมถึงมาตรการหรือโครงสร้าง การปรับปรุงที่จะทำอย่างไรให้ค่าการกลั่นต่อจากนี้ ในอนาคตเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องจำนวนตัวเลขของค่าเกินไปแล้วจะมีการเรียกคืนนั้น ขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถเปิดเผยออกมาได้ว่าตัวเลขไหนเหมาะหรือไม่เหมาะ เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม แต่สิ่งที่จะทำให้เราได้คำตอบ คือการเอาเรื่องของตัวเลข ต้นทุน กำไร ของโรงกลั่น ทั้งหมดของโรงกลั่น ตลอดจนซัพพลายเชนมากางให้เห็น ฉะนั้น การที่นายเอกนัฏ เรียกโรงกลั่นมาชี้แจง ผลประชุมในวันนี้ก็ควรที่จะเปิดเผยตัวเลขให้สาธารณะชนได้รับทราบ