"อนุทิน" นำ ครม.ใหม่แถลงให้คำมั่นฝ่าวิกฤติพลังงาน ยอมรับน้ำมันอาจขาดแคลน แต่ ปชช.ต้องเดือดร้อนน้อยที่สุด ชูแผนลดงบประมาณรัฐ

นายกฯ นำ ครม.ใหม่ แถลงให้คำมั่น พาประเทศพ้นวิกฤติพลังงาน ยอมรับช่วงนี้น้ำมันอาจขาดแคลนบ้าง แต่ประชาชนต้องเดือดร้อนน้อยที่สุด สถานการณ์ยังรุนแรงต่อเนื่อง ชูแผนเร่งด่วน "ปรับลดงบประมาณภาครัฐ-รื้อโครงสร้างพลังงาน พร้อมเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง-สินเชื่อเกษตรกรดอกเบี้ยต่ำ เล็งใช้พ.ร.ก.ป้องกันขาดแคลนน้ำมัน สางปัญหาพลังงาน
เมื่อเวลา 21.54 น.วันที่ 6 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย ครม.ชุดใหม่ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นัดพิเศษ ซึ่งใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง โดยนายกฯ แถลงว่า วันนี้เรามีการประชุมครม. นัดแรกภายหลังจากที่นำครม. เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งนับว่าตั้งแต่วินาทีนั้นครม. ชุดนี้ก็มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินโดยสมบูรณ์ ซึ่งวันนี้รัฐบาลตั้งใจที่จะดำเนินการบรรเทาภาระและความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ ทำให้ปุ๋ย เม็ดพลาสติกในตลาดโลกปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งต้องนำเข้าพลังงานจากแหล่งตะวันออกกลาง แต่สถานการณ์ความขัดแย้งยังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ในอนาคตเหตุการณ์อาจจะยุติลง แต่โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตน้ำมันและก๊าชธรรมชาติในภูมิภาคนี้ก็ยังคงใช้เวลาในการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติ ดังนั้นราคาของพลังงานและการขาดแคลนปิโตรเคมีก็จะยังคงดำรงอยู่อีกระยะหนึ่ง
นายกฯ กล่าวต่อว่า ประการสำคัญที่รัฐบาลต้องนำเรียนกับประชาชนตามตรง แม้รัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติแต่ปริมาณน้ำมันก๊าซที่หายไปจากแหล่งในตะวันออกกลางทำให้มีความยากลำบากมากขึ้นในการหาน้ำมันและก๊าซจากแหล่งอื่นๆรัฐบาลเลือกที่จะแถลงข้อเท็จจริงนี้ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและพร้อมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่อไปผมและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทุกคน
"ขอยืนยันว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาหาทางช่วยเหลือและรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ไปได้ด้วยกันให้ได้ขอให้พี่น้องประชาชน มั่นใจต่อรัฐบาลชุดนี้ว่าพวกเราจะยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน และทำงานเพื่อพวกท่านเพราะเรามาจากพวกท่านรัฐบาลจะปรับลดงบประมาณในส่วนของภาครัฐเพื่อนำงบประมาณมาใช้ช่วยเหลือลดผลกระทบให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นลำดับแรกรัฐบาลจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งน้ำมันและค่าไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด รัฐบาลจะจัดให้มีมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเช่นโครงการคนละครึ่งพลัสโครงการไทยช่วยถ่ายการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกกลุ่มและผู้ประกอบการ SME ซึ่งจะสื่อสารในรายละเอียดต่อไป และเราจะดำเนินการให้เร็วที่สุดภายหลังจากที่รัฐบาลได้ทำการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่า น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีภายในสัปดาห์นี้" นายก รัฐมนตรี กล่าว
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า เรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบในระดับโลกเรายอมรับความจริงและเราจะร่วมกันปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ความสามัคคีความร่วมมือของคนในชาติเป็นต้นทุนทางสังคมที่สำคัญที่สุดในยามนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันและอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ได้อย่างมั่นคง ในส่วนนี้เราได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านรับทราบ ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเรื่องสืบเนื่องมาจากการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งรัฐบาลชุดนี้จะต้องดำเนินการสนับสนุนต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศและพี่น้องประชาชน
ช่วงนี้น้ำมันและผลิตภัณฑ์ อาจจะขาดแคลนไปบ้าง รัฐบาลจะพยายามบริหารสถานการณ์ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด และเราจะขอย้ำมีมาตรการช่วยเหลือลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบจะได้แถลง กับพี่น้องประชาชนให้รับทราบในเวลาไม่นานนี้ และในส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีเรื่องสำคัญเน้นย้ำและขอความร่วมมือกับคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่สุดกำลังความสามารถในการที่จะทำให้ การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่า วันนี้ในที่ประชุม ครม.ไม่มีมติเรื่อลดค่าการกลั่นและภาษีสรรพสามิตใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ ซึ่งอย่างที่เรียนทุกอย่างจะเป็นรูปธรรมและได้รับการปฏิบัติโดยเร็วเมื่อรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาคาดว่าใน 2-3 วันนี้
เมื่อถามว่ามีการใช้อำนาจตามพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) แก้ไขและป้องกันและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ในส่วนที่จำเป็นต้องใช้อำนาจของนายกฯ ตาม พ.ร.ก.ปี 2516 อาจมีบางส่วน ซึ่งตนยืนยันว่าทางกระทรวงพลังงาน หรือ รมว.คลังได้แจ้งถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ดังกล่าว ตนให้คำยืนยันว่าตนพร้อมที่จะรับผิดชอบและจะดำเนินการในอำนาจตามขอบเขตที่ตนมี ถ้าเป็นประโยชน์และเป็นการลดความเดือดร้อนของประชาชน