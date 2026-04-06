ครม.นัดพิเศษตั้ง "วันนอร์-เพิ่มพูล-อรรถพล" นั่งที่ปรึกษานายกฯ "รัชดา" เป็นโฆษกรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ครม.นัดพิเศษ เห็นชอบตั้งข้าราชการการเมือง 4 ตำแหน่ง "วันมูหะมัดนอร์ มะทา - เพิ่มพูน ชิดชอบ - อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์" เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี "รัชดา ธนาดิเรก" เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (6 เมษายน 2569) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่

1. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
4. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ดำรงตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เป็นต้นไป



