"อนุทิน-พิพัฒน์-ยศชนัน" นั่งรถไฟฟ้าคันเดียวกันของนายกฯเข้าทำเนียบ ประชุมครม.นัดพิเศษ

นายกฯ ควง "พิพัฒน์-ยศชนัน" นั่งรถไฟฟ้าเจ้าตัวเข้าทำเนียบพร้อมกัน ประชุมครม.นัดพิเศษ ส่วนเรื่องรับสั่งขอให้ดูข่าวพระราชสำนัก
วันนี้ (6เม.ย.) เมื่อเวลา 19.08 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบด้วยรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม และนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั่งรถมาคันเดียวกัน โดยเมื่อลงรถนายยศชนัน กล่าวเพียงสั้นๆ ”ว่าไปรถตู้กลับรถเก๋ง“
เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งอะไรกับ คณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดใหม่บ้างนายกตอบเพียงสั้นๆว่า “ขอให้ดูข่าวพระราชสำนักจะละเอียดกว่า”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นครม.ได้ทยอย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชุมครม. นัดพิเศษ