พลาดไม่ได้ !วันสุดท้ายแฟรนไชส์ Roadshow หาดใหญ่ ดีลแรงส่งท้าย คนแห่ร่วมคึกคัก

นักลงทุน-มือใหม่แห่ร่วมคึกคัก เลือกธุรกิจที่ใช่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขน 40 แบรนด์ดังคุณภาพ พร้อมอัดโปรโมชั่นส่วนลดแพ็กเกจพิเศษและคำปรึกษาครบ จบในที่เดียว กระตุ้นคนอยากลงทุนตัดสินใจทันที รีบคว้าโอกาสก่อนปิดงานคืนนี้
วันนี้(6เม.ย.)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจจากส่วนกลาง สู่ภูมิภาค และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดท้องถิ่น โดยยกขบวนแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ครอบคลุมธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และความงามฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เลือกสรรแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความสนใจและศักยภาพของตนเอง พร้อมเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงกับเจ้าของแฟรนไชส์ (Business Matching) พร้อมโปรโมชันส่วนลดแพ็กเกจแฟรนไชส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้ที่ต้องการ มีธุรกิจเป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์จากสถาบันการเงินชั้นนำที่มาร่วมออกบูธให้คำแนะนำและสนับสนุนเงินทุน พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน โปรโมชั่นและส่วนลดแฟรนไชส์ราคาพิเศษเฉพาะภายในงานอีกด้วย
“โอกาสดีๆแบบนี้ ไม่ควรพลาด ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”
ทั้งนี้ปัจจุบัน มีแฟรนไชส์ทั้งสิ้น 4,149 แบรนด์ โดยเป็นแฟรนไชส์ไทย จำนวน 686 แบรนด์ และธุรกิจ แฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ รวมทั้งสิ้น 571 แบรนด์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953, e-Mail : franchisedbd@gmail.com