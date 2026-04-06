มท. ประเดิมใช้ "งบลงทุน69" รับนโยบาย "มท.หนู/2" จัดซื้อระบบเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ 100 ล้าน จ่อพัฒนาเว็บไซต์ 76 จังหวัด 19.4 ล้าน

มหาดไทย ประเดิมใช้จ่าย "งบลงทุน69" รองรับนโยบาย "มท.หนู/2" จัดซื้อระบบเฝ้าระวังฯ ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ กว่า 100 ล้าน จ่อพัฒนาเว็บไซต์ 76 จังหวัด วงเงิน 19.4 ล้าน จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เฉพาะสป.มท. 30.4 ล้าน ส่วนปีนี้ เอาแน่!"จัดทำระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ วงเงิน 130 ล้าน พร้อม เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสารดาวเทียม วงเงิน 239 ล้าน
วันนี้ (6 เม.ย.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) ออกประกาศให้ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด ได้รับการจัดจ้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 สป.มท.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร วงเงิน 97,995,000 บาท จากราคากลาง 98 ล้านบาท
โครงการนี้ จะประกอบด้วย รายการพัฒนานโยบาย มาตรฐานและกระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 1 ระบบ วงเงิน 8,317,757 บาท ระบบวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์อัจฉริยะ 1 ระบบ วงเงิน 13,504,672.90 บาท
ระบบตอบสนองและแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติ (SOAP) 1 ระบบ วงเงิน 27,990,654.20 บาท ระบบตรวจสอบช่องโหว่ของระบบจากมุมมองของบุคคลภายนอก (Attack Surfaces Management) 1 ระบบ วงเงิน 10,747,663.55 บาท
ระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับ Web Application 1 ระบบ วงเงิน 12,336,448.60 บาท ระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสารสนเทศผ่านทาง ระบบเครือข่าย (Network Data Leak Prevention) 1 ระบบ วงเงิน 15,420,560.75 บาท
รวมถึง ค่าติดตั้งระบบ ค่าอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น 1 ระบบ วงเงิน 3,271,028.05 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% วงเงิน 6,411,214.95 บาท
ทั้งนี้ ในงบประมาณรายจ่าย เฉพาะ "งบลงทุน" ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานชั้น 2 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วงเงิน2.5 ล้านบาท
ปรับปรุงห้องประชุมและระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเทวะเวสม์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. วงเงิน 7 ล้านบาท
จัดหาระบบรถเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่เร็ว สนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 9.8 ล้านบาท
จัดหาซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ สป.มท. 10 ล้านบาท ค่าพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม และทดแทนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์จังหวัด 76 จังหวัด ของ สป.มท. 19.4 ล้านบาท
ปรับปรุงและพัฒนาห้องอุปกรณ์สารสนเทศ และการสื่อสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร เขต 1-3 สป.มท. วงเงิน 24 ล้านบาท จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ สป.มท. วงเงิน 30,416,400 บาท
"จัดทำระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียม (Satellite internet access) แบบเคลื่อนที่ วงเงิน 130 ล้านบาท และปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย วงเงิน 239 ล้านบาท".