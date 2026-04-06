"อนุทิน" นำ ครม.เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ฯ พร้อมประชุม ครม.นัดพิเศษค่ำนี้ เตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

นายกรัฐมนตรี “อนุทิน” นำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ พร้อมประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) เตรียมนำนโยบายรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา
วันนี้ (6 เมษายน 2569) เวลา 14.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อ 30 มีนาคม 2569 เดินทางมายังตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อถ่ายภาพเดี่ยวในเครื่องแบบปกติขาว จากนั้น นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี ถ่ายภาพหมู่ ณ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนที่ในเวลา 17.00 น. คณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาล โดยรถตู้ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดเตรียมไว้ ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในเวลาประมาณ 19.00 น. ต่อไป
เมื่อเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) ณ ทำเนียบรัฐบาล ในช่วงค่ำนี้ โดยคาดว่าจะมีประเด็นสำคัญ อาทิ แนวทางการประชุมคณะรัฐมนตรีและการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี การจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา และการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง เป็นต้น