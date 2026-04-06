"ซาบีดา" เผยแยกกระทรวงท่องเที่ยวมารวม วธ.เสร็จไม่เกิน 6 เดือน "ภราดร" โยนนายกฯ กู้แก้วิกฤต "สีหศักดิ์" ไม่ท้อผลโพล

คึกคัก ครม.อนุทิน 2 เข้าทำเนียบถ่ายภาพติดบัตร เตรียมเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ขณะที่ "ซาบีดา" เผยแยกกระทรวงท่องเที่ยวออกจากกีฬามารวมกับวัฒนธรรมไม่เกิน 6 เดือน ด้าน "ภราดร" โยนนายกฯ เคาะกู้เงินแก้วิกฤต ส่วน "สีหศักดิ์" ลั่นไม่เสียกำลังใจหลังโพลไม่เชื่อมั่นฝีมือ
วันนี้ (6เม.ย.) จากนั้นเวลา 14.00 น. มีคณะรัฐมนตรีทยอยเดินทาง มาเพื่อถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวรัฐมนตรี และตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ โดยคนแรกที่เดินทางมาถึง คือนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จากนั้นมีรัฐมนตรีทยอยเดินทางมา อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี นายยศชนัย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายวัชรพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวแนน บุญย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสรรเพชร บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ขณะที่นายภราดร กล่าวสั้นๆถึงกรณี ความชัดเจนในการออกพรก.กู้เงิน เพื่อมาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน ว่า ต้องถามนายกรัฐมนตรี เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า มีนายกรัฐมนตรีได้มีการเปรยไว้แล้วหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า เดี๋ยวคุยกันคืนนี้
ขณะที่นางสาวซาบีดา กล่าวถึงความชัดเจนในการควบรวม งานด้านการท่องเที่ยวมาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรม ว่า ต้องรอดูนายกรัฐมนตรี ส่วนกรอบระยะเวลาคาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ในการนำภารกิจการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. มาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรม
ด้านนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนนิด้าโพล ประชาชนออกมาระบุว่า ไม่มั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศในยามวิกฤตพลังงานได้ ว่า ไม่เป็นไรก็ทำงานให้หนักขึ้น พร้อมยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจ
จากนั้นจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้น เวลา 17.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะนำ ครม.ชุดใหม่ ขึ้นรถยนต์ที่สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีจัดไว้ให้ เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณในเวลา 19.00 น.
จากนั้นเวลา 20.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม ครม.นัดพิเศษ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระที่สำคัญคือรับทราบร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ที่จะมีการแถลงในวันที่ 9-10 เม.ย.นี้