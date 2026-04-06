กองทัพบกเปิดตัวสารคดีชุดพิเศษ Mission 72 “ภารกิจ 72 ชั่วโมง”

เจาะลึกปฏิบัติการกู้ระเบิดและทวงคืนอธิปไตยชายแดนสระแก้ว กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลพัฒนาที่ 1 เตรียมส่งหนังสั้นเชิงสารคดีชุด Mission 72 “ภารกิจ 72 ชั่วโมง” ลงจอโซเชียลมีเดีย ถ่ายทอดเบื้องหลังการทำงานสุดเสี่ยงตายของรั้วของชาติ ณ บริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา พื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว เพื่อสะท้อนภารกิจเพื่อมนุษยธรรมและการรักษาเอกราชของแผ่นดิน พลิกฟื้นแผ่นดินอันตราย สู่พื้นที่ปลอดภัยเพื่อประชาชน
สารคดีชุดนี้มุ่งเน้นการนำเสนอภารกิจของ กองกำลังบูรพา ร่วมกับหน่วยทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ส่วนราชการ และภาคประชาชน ในการจัดการปัญหาความมั่นคงที่เรื้อรังมานาน โดยแบ่งการนำเสนอเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1: Mine Clearing “ปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม” (กำหนดออกอากาศ: 6 เมษายน 2569)
- ความเสี่ยงและอุดมการณ์ : สัมภาษณ์พิเศษเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.)
และกองกำลังบูรพา ถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ต้องแลกด้วยชีวิตเพื่อคืนพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้าน
- เสียงจากผู้สูญเสีย : พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เคยประสบเคราะห์ร้ายจากทุ่นระเบิด สะท้อนความ
เจ็บปวดในอดีตและความหวังครั้งใหม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาเปลี่ยน "พื้นที่สีแดง" ให้เป็น "พื้นที่ปลอดภัย"
ตอนที่ 2: Operation Realm “แผ่นดินของเรา” (กำหนดออกอากาศ: 14 เมษายน 2569)
- ยุทธการจัดระเบียบ : เปิดเผยเหตุผลและความจำเป็นในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำอธิปไตยไทย
เพื่อความเป็นระเบียบ และความมั่นคงของชาติ
- พลังมวลชน : สัมผัสขวัญและกำลังใจของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้าง
เจ้าหน้าที่ พร้อมพาไปดูความสำเร็จของการบูรณาการระหว่างภาครัฐและประชาชน ในการดูแลสิทธิ
ประโยชน์ของคนไทยในพื้นที่
ติดตามชมหนังสั้นเชิงสารคดี Mission 72 “ภารกิจ 72 ชั่วโมง” ทั้ง 2 ตอน ได้ที่:
Facebook Fanpage: The Border Line เกาะติดชีวิตชายแดน และ TV5HD
ตอนที่ 1 : 6 เมษายน 2569
ตอนที่ 2 : 14 เมษายน 2569