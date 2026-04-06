"อนุทิน" เรียก "พิพัฒน์" เคลียร์ปมร้อนน้ำมัน ร้องเห้ อออกจาก PT 23 ปี แม้ยังถือหุ้น ขออย่าถามเยอะกระทบบริษัท

ช็อตต่อช็อต! "อนุทิน" ผายมือเรียก "พิพัฒน์" เดินคู่ เคลียร์ปมร้อนน้ำมัน บอกทุกคนทำงานเพื่อบ้านเมือง ด้านเจ้าตัว ใช้หลอดคนชาไทยรัวๆ ร้อง เห้อ! พร้อมบอก ออกจากบริหารพีทีมา 23 ปีแล้ว แม้ยังถือหุ้นเปิดเรื่องปกติ ขออย่าถามเยอะหวั่นกระทบบริษัท
วันนี้ (6เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเสร็จสิ้นนายอนุทิน ได้เดินเข้าไปที่ร้าน "JARISTAA" (จาริสตาร์) ซึ่งเป็นร้านของ "จ๋า" ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา เพื่อสั่งกาแฟดื่ม โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินตามไปด้วย
ผู้สื่อข่าว ได้ทักทายพร้อมถามนายพิพัฒน์ว่า มีประชาชนถามหากันเยอะ นายพิพัฒน์ กล่าวสั้นๆว่า สงกรานต์นี้เจอกัน
จากนั้นนายพิพัฒน์ ได้รีบเดินตามนายกรัฐมนตรีเข้าไปที่ร้านกาแฟทันที พร้อมสั่งชาไทยดื่ม โดยระหว่างยืนรอเครื่องดื่ม นายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์ ได้มีการยืนพูดคุยกันแบบใกล้ชิด ทำการผู้สื่อข่าวที่ยืนสังเกตการณ์อยู่ไม่ห่าง
ทั้งนี้เมื่อทั้งสองคนได้เครื่องดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างเดินออกจากร้าน ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจนายพิพัฒน์อย่างไร เพราะช่วงนี้โดนกระแสโจมตีอ่วมในเรื่องของน้ำมัน ซึ่งระหว่างนี้นายพิพัฒน์ ได้กล่าวตอบแทรกว่า โอ๋! ไม่มีปัญหาหรอกครับ ขณะที่นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกคนก็ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมือง
เมื่อถามว่า ตอนนี้การบริหารสถานการณ์น้ำมันของรัฐบาล ล่าสุดประชาชนบางส่วน ไม่ใช้บริการปั๊ม PT แล้ว ตอนนี้ปั๊ม PT มีสถานการณ์อย่างไร เพราะโดนกระแสโจมตีหนัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนี้นายพิพัฒน์ซึ่งเดิน ด้านหลังห่างนายอนุทินเล็กน้อย ทำให้นายอนุทิน ผายมือ เรียกนายพิพัฒน์มาเดินใกล้ๆ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าท่านออกจาก PT มา 20 ปีแล้ว ขณะที่นายพิพัฒน์กล่าวว่าบังเอิญตอบไม่ถูก ออกจาก PT มา 23 ปีแล้ว
เมื่อถามว่ามีกระแสแอนตี้แบบนี้รู้สึกอย่างไร นายพิพัฒน์กล่าวว่าต้องไปถามผู้บริหาร เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ท่านเองก็บอกว่ายังมีหุ้นอยู่ ตรงนี้จึงทำให้สังคมจับตามองหนัก นายพิพัฒน์ ได้เอาหลอดคนกาแฟรัวๆ พร้อมกล่าวว่า เห้อ ! การที่มีหุ้น มันเป็นหุ้นปกติ ก็สังคมจะจับตามอง ก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร เพราะเราก็ถือว่าเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางบริษัทอยู่แล้ว อย่าถามเยอะเลย เดี๋ยวบริษัทเขากังวลอีก