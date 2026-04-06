“คารม” โผล่เบิร์ธเดย์ ภท. “อนุทิน” ทัก “กลับมาแล้วเหรอ” หลังเคยน้อยใจย้ายไปซบ พปชร.

“คารม” โผล่เบิร์ธเดย์พรรคภูมิใจไทย ไหว้ “อนุทิน” เจอทัก “กลับมาแล้วเหรอ” หลังเคยน้อยใจชวดลง สส.ย้ายไปซบพลังประชารัฐ
วันนี้ (6 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคารม พลพรกลาง อดีตผู้สมัคร สส. เขต 6 ร้อยเอ็ด พรรคพลังประชารัฐ และอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โควตาพรรคภูมิใจไทย เดินทางมายังที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เนื่องในโอกาสวันทำบุญครบรอบวันเกิดพรรค “ก้าวสู่ปีที่ 18” ระหว่างนั้นได้พบกับ นายอนุทิน ชาญวรีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
โดย นายคารม ได้เข้าไปไหว้ นายอนุทิน ทำให้ นายอนุทิน ทักทายกลับว่า “กลับมาแล้วเหรอ” ซึ่ง นายคารม ได้ยิ้มตอบรับและเดินตาม ไปยังร้านกาแฟ
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ในช่วงเลือกตั้ง นายคารม ไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้สมัคร สส.ของพรรคภูมิใจไทย และทำให้เกิดการน้อยใจ และโพสต์ข้อความตำหนิพรรค ก่อนจะย้ายไปสังกัดและลงสมัคร สส. ในนามของพรรคพลังประชารัฐ