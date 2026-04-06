ภูมิใจไทยวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันจักรี" 6 เม.ย. 69

"ภูมิใจไทย" นำโดย "ไชยชนก" รมต.-สส.ครบครัน วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันจักรี" 6 เม.ย. 69
วันที่ (6 เมษายน 2569) เมื่อเวลา 07.00 น. ณ บริเวณปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย, นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย, นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย และรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย, นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยคมนาคม และรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย, นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรรมการบริหารพรรค, นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย, นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ สส.พระนครศรีอยุธยา และรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย, นายกิตติ กิตติธรกุล สส.กระบี่ และกรรมการบริหารพรรค, นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสันติ พร้อมพัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย, นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ, นางนันทนา สงฆ์ประชา สส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพรรคภูมิใจไทย วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ เนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์
สำหรับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ทรงย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนคร และทรงสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของไทย นอกจากนั้นยังทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทย ทรงตรากฎหมายตราสามดวง รวมถึงทรงวางรากฐานอื่นๆ ที่สำคัญให้แก่ประเทศ จนนำมาสู่ความเจริญรุ่งเรือง และความผาสุกของปวงชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้