นายกฯถือฤกษ์ 6 เม.ย.นำคนมท.บวงสรวง-เบิกเนตร “พระพุทธมหานวนาคปฏิมากร” สร้างขวัญกำลังใจ

"อนุทิน" ถือฤกษ์มงคล 6 เม.ย. นำคณะผู้บริหารและขรก.มท.ประกอบพิธีบวงสรวง-เบิกเนตร “พระพุทธมหานวนาคปฏิมากร” ณ หอพระนาคปรก สวนสิรินธราภิรมย์ ศาลาว่าการมท. มุ่งสร้างขวัญกำลังใจคนมท.บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้ปชช.มีความสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า
วันนี้ (6 เม.ย. 69) เวลา 08.40 น. ณ สวนสิรินธราภิรมย์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน “พิธีบวงสรวงพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร ณ หอพระนาคปรก” โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสันติธร ยิ้มละมัย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายสยาม สิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนฤชา โฆษณาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธี
โอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานในพิธี หลั่งน้ำจากสังข์ที่องค์พระพุทธมหานวนาคปฏิมากร เสร็จแล้วเจิม โปรยดอกไม้ ถวายพวงมาลัยและจุดธูป เทียน สักการะพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร จากนั้นนำผู้บริหารระดับสูงจุดธูป เทียน เครื่องบวงสรวง และปักธูปบริวาร หัวหน้าโหรพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงบูชาฤกษ์ แล้วโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องบวงสรวง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการบวงสรวง
จากนั้นในเวลา 09.15 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานในพิธี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) พร้อมด้วยพระสงฆ์ จำนวน 10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายไทยธรรม ภัตตาหาร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี
การประดิษฐาน “พระพุทธมหานวนาคปฏิมากร” สถิตเป็นพระประธาน ณ หอพระนาคปรก สวนสิรินธราภิรมย์ กระทรวงมหาดไทย ได้หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ โดยมีพุทธลักษณะที่ได้รับต้นแบบจากความเมตตาอนุเคราะห์ของ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร รูปแบบพุทธศิลป์มีความงดงามตามแบบฉบับ “ศิลปะสุโขทัย” ที่ได้รับแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่ามาจากพระนาคปรกเก้าเศียรศรีสัชนาลัย วัดพระธาตุเจ็ดแถว จังหวัดสุโขทัย นำมาผสมผสานเข้ากับเอกลักษณ์ของยุคสมัยรัตนโกสินทร์ได้อย่างลงตัว ลักษณะเด่นขององค์พระ เป็นพุทธปฏิมากรรมร่วมสมัยที่หล่อแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนองค์พระพุทธรูป และส่วนฐานรองรับ อันประกอบด้วย ขนดนาคซ้อนเรียงขึ้นเป็นฐาน 7 ชั้น โดยมี “พญามุจลินท์” แผ่พังพานขึ้นเป็น 9 เศียร หรือ “มหานวะนาค” เพื่อเป็นพุทธบัลลังก์ถวายการอารักขาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ทรงปลอดจากเภทภัยภยันตรายและหมู่มารที่มาผจญ รวมถึงคุ้มแดดคุ้มฝนให้ทรงสำราญพระวรกาย ตามตำนานพุทธประวัติที่เล่าขานสืบต่อกันมา
การดำเนินการก่อสร้างหอพระนาคปรกในครั้งนี้ จึงมิได้เป็นเพียงการจัดสร้างสถานที่ทางศาสนา แต่ยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในการเป็นศูนย์รวมเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ยึดมั่นในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทำให้ประชาชนมีความสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า ภายใต้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นร่มเงาแห่งความสงบและการคุ้มครอง ทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดความร่มเย็น เจริญก้าวหน้า และความมั่นคงยั่งยืนแก่องค์กรในระยะยาวสืบต่อไป
ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมในพิธี ได้แก่ ว่าที่ นายชำนาญ ชื่นตา ร.ต.ตระกูล โทธรรม นายทศพล เผื่อนอุดม นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย รองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง สำนัก ศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง