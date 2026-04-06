ภท.ทำบุญ 2 ศาสนาก้าวสู่ปีที่ 18 พรรคการเมืองอวยพรคับคั่ง "จุลพันธ์' ขอเป็นปีที่ดี เดินหน้ารบ.แข็งแรง

ภูมิใจไทย จัดทำบุญ 2 ศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบพรรค ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 แกนนำ - กก.บห. สส. ร่วมพรึ่บ ขณะที่พรรคการเมืองส่งกระเช้าดอกไม้ร่วมอวยพรคับคั่ง ”จุลพันธ์“ อวยพร “ขอให้เป็นปีที่ดี เดินหน้ารัฐบาลอย่างแข็งแรง”
วันนี้ (6เม.ย.) พรรคภูมิใจไทย จัดพิธีทำบุญใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี และก้าวสู่ปีที่ 18 ในวันที่ 6 เมษายน 2569 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มอบหมาย นายไชยนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ โดยมีแกนนำพรรค กรรมการบริหารพรรค สส. และสมาชิกพรรค เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
โดยในพิธีสงฆ์ พรรคได้นิมนต์ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ก่อนเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระพรหมวชิรโพธิวงศ์ ได้มอบวัตถุมงคลให้กับนายไชยชนก และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรค // และในระหว่างที่ นายไชยชนก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระพรหมวชิรโพธิวงศ์ กล่าวช่วงหนึ่งว่า ขอให้ทุกคนยกมือพนม ถ้าอยากให้คนอื่นยกมือสนับสนุนพวกเรา และมองไปที่พระพุทธรูป ถ้าอยากให้ประชาชนเห็นเรา ซึ่งจะเก่งแสนเก่งแค่ไหน ถ้าไม่มีแสงสว่างก็ล้มกลางคันได้
ขณะเดียวกัน มีการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม จากโรงเรียนจุฬาราชมนตรี โดยนายอนุทิน ได้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้นำนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย , นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย , นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ร่วมพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร รับศีล รับพร และกรวดน้ำ ก่อนที่พระพรหมวชิรโพธิวงศ์ จะมอบพระพุทธรูปบูชา และวัตถุมงคล ให้กับนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ มีตัวแทนพรรคการเมือง นำกระเช้า และแจกันดอกไม้ มาร่วมแสดงความยินดี อาทิ พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ , นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ , นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวพน้าพรรคประชาธิปัตย์ , ตัวแทนจากพรรคทางเลือกใหม่ , พรรคเพื่อไทย นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ , นายพงศ์กวิน, นายประเสริฐ โดยนายจุลพันธ์ ได้อวยพรสั้น ๆ ว่า “ขอให้เป็นปีที่ดี เดินหน้ารัฐบาลอย่างแข็งแรง”
ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย พรรคภูมิใจไทย จะประชุมพรรค เพื่อหารือถึงทิศทางการทำงาน และเตรียมพร้อมก่อนแถลงนโยบายรัฐบาล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 - 10 เมษายน 2569
อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ได้เปลี่ยนทะเบียนรถ จากเดิม ”จต 32“ เป็น ”สน 32“ โดยทะเบียนดังกล่าว มีชื่อของนายเศรณี ชาญวีรกูล บุตรชาย เป็นผู้จดทะเบียน ซึ่ง “สน” เป็นชื่อเล่นของบุตรสาวของนายอนุทิน