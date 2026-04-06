ปชป.ทำบุญ 80 ปีกาง 12 เดือนสร้างเครือข่ายรุ่นใหม่ต้านโกง พร้อมเป็นเจ้าภาพถกพรรคเสรีนิยมทั่วโลก

ปชป. ทำบุญครบรอบ 80 ปี ย้ำไม่ใช่กิจกรรมย้อนอดีต แต่ก้าวไปข้างหน้า กางปฏิทิน 12 เดือน สร้างเครือข่ายดึงคนรุ่นใหม่ต้านทุจริต พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่พรรคเสรีนิยมทั่วโลก พ.ย. นี้
วันที่ (6 เเมษายน) พรรคประชาธิปัตย์ จัดงานครบรอบ 80 ปี ภายใต้แนวคิด สถาบันการเมือง ก้าวใหม่เพื่อทุกคน Democret Reimagined โดยในช่วงเช้าพรรคได้จัดพิธีทำบุญตามหลัก 3 ศาสนา คือ อิสลาม พราหมณ์ และพุทธ นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรค นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้า นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรค รวมไปถึงบรรดา สส. และสมาชิกพรรคเข้าร่วมอย่างคึกคัก
ขณะที่เวลา 08.00 น. ตัวแทนจากพรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย สส.บัญชีรายชื่อ พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรค
ต่อมาในเวลา 09.00 น. ตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งล้วนแต่เป็นบรรดาศิษย์เก่าของพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสมยศ พลายด้วง สส.สงขลา นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.บัญชีรายชื่อ เดินทางมามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ซึ่งระหว่างมอบกระเช้าดอกไม้ นายสมยศได้กล่าวแซว นายชัยชนะว่าให้มายืนฝั่งตน พร้อมกล่าวว่า "เอากระเช้ามาสู่ขอแทน"
จากนั้น นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ระลึก หรือ ร้านของดีที่จะจัดให้ร้านค้าต่างๆ นำสินค้ามาวางจำหน่ายในพรรค ว่า ระยะเวลา 80 ปี ได้พิสูจน์แล้วว่าพรรคเป็นสถาบันการเมืองที่ยึดอุดมการณ์ ซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเท ทำงานเพื่อประชาชนและบ้านเมือง ส่วนตัวพูดมาตลอดว่าเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีอายุน้อยกว่าพรรคคนแรกๆ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า พรรคเป็นสถาบันการเมืองมาอย่างยาวนานกว่าคน ดังนั้น 80 ปี ไม่ใช่แค่การระลึกอดีตเท่านั้น แต่ประชาธิปัตย์สถาบันการเมืองก้าวใหม่เพื่อทุกคน
โดยเราจะจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี วันนี้จะถือเป็นวันเริ่มต้น ซึ่งนอกจากสถานที่จัดงานในวันนี้ตอนเย็นเราจะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เชิญผู้มีเกียรติทุกท่านไปร่วม เราจะเชิญบุคคลที่เคยผ่านพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะยุวประชาธิปัตย์ หรือคนที่เคยผ่านการอบรมจากพรรคและไปทําชื่อเสียงต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นในเมษายนนี้ และหลังจากนี้ในทุกเดือนจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง 80 ปี
สำหรับเดือนเมษายน มีกิจกรรม 6 เมษา วันสีฟ้า นอกจากจะมีพิธีเปิดร้านขายของที่ระลึก ช่วงบ่ายจะมีรายการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก “วันสีฟ้า...กล้าถาม กล้าตอบ” ซึ่งจะเป็นการพูดคุยประวัติศาสตร์ของพรรคและอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย
เดือนพฤษภาคม จะมีการเริ่มต้นรื้อฟื้นโครงการ Blue House ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะนําเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อติดตามการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ที่รับเรื่องราว
เดือนมิถุนายน จะตั้ง Blue Academy อบรมแนวคิดหลักสูตรทางการเมืองเพื่อสร้างบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพตามอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป
เดือนกรกฎาคม ที่มีการปิดสมัยประชุมจะมีการทํา Young Blue Camp: พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเทศ จัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ
เดือนสิงหาคม จะเดินหน้าตระเวนพบปะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้กรอบความคิดว่าเราจะทําการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคได้อย่างไร
ในเดือนกันยายน Corruption Pulse: จับชีพจรคอร์รัปชัน จะมีความเข้มข้นในการตรวจสอบการทุจริต ซึ่งในช่วงเดือนดังกล่าวจะมีการพิจารณางบประมาณวาระที่ 2 และ 3 จะนําแดชบอร์ดมาติดตามเรื่องการทํางบประมาณ
เดือนตุลาคม เดือนแห่งประวัติศาสตร์การเมืองไทย ซึ่งมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่สําคัญ โดยจะใช้ช่วงเวลานั้นทํากิจกรรมสํารวจเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองไทยควบคู่ไปกับการรียูเนียน เพราะพรรคประชาธิปัตย์มีสมาชิกไปอยู่ในวงการเมืองหลายพรรค เราจะเชิญมาเพื่อสะท้อนมุมมองประสบการณ์ในการทํางานกับพรรคประชาธิปัตย์มาก่อน
เดือนพฤศจิกายน เนื่องจากเราเป็นสมาชิกขององค์กรพรรคการเมืองทั่วโลกที่เป็นพรรคแนวเสรีนิยม ในเดือนพฤศจิกายนเราจะเป็นเจ้าภาพจัดเวทีประชุมเศรษฐกิจนานาชาติ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ Liberalism ในบริบทเศรษฐกิจโลก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับสากล
และในเดือนธันวาคม จะมีการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนครอบคลุมถึงกลุ่มคนเปราะบาง คนที่อยู่ชายขอบ ทั้งหมด เพื่อเดินหน้าปกป้องสิทธิของคนทุกคน ตามแนวทางเสรีนิยม
ในปี 2570 จะดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอนาคตที่สําคัญ โดยเดือนมกราคมจะเน้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากการนําเสนอในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เราจะติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง และจะมีการจัดเสวนาติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุม World Economic Forum ที่ Davos ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมในปีหน้าด้วย
เดือนกุมภาพันธ์ มีการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจสีเขียวอย่างแท้จริง การพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทั้งหมด ซึ่งเป็นแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ผลักดันมาโดยตลอด
และเดือนมีนาคม ถือเป็นเดือนที่ 12 ในการเฉลิมฉลองจะจัดกิจกรรมเสวนาและลงพื้นที่กับสมัชชาประชาชน การจัดเสวนาสรุปผลงานตลอดปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งประกาศวิสัยทัศน์สู่ปีที่ 81 ของพรรค เพื่อเป็นการรวมตัวทั้งสมาชิกพรรคและที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคในการวางรากฐานของประเทศ
"ยืนยันว่ากิจกรรม 80 ปีนี้ไม่ใช่กิจกรรมที่มองย้อนหลังเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการก้าวไปข้างหน้า เพื่อเชิญชวนทุกคนมาเดินพร้อมกับเราเพื่อสร้างอนาคตที่ดีสําหรับคนไทยทุกคน" นายอภิสิทธิ์ กล่าว