"โสภณ" แบ่งงาน 2 รอง "มัลลิกา" ดูกระทู้-ญัตติ-ข้อมูลอภิปราย-ลา "เลิศศักดิ์" ดูพ.ร.บ.-พ.ร.ก.-กม.การเงิน

ปธ.สภาฯ แบ่งงาน 2 รองประธานสภาฯ ‘มัลลิกา’ ดู กระทู้-ญัตติ-อนุญาตข้อมูลประกอบอภิปราย-สส.ลาประชุม ขณะที่ ‘เลิศศักดิ์’ กลั่นกรอง พ.ร.บ.-พ.ร.ก. และกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน
เมื่อวันที่ (6 เมษายน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามคำสั่งประธานสภาฯ มอบหมายหน้าที่และอำนาจให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 31 มีนาคม โดยมอบหมายน.ส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง มีหน้าที่และอำนาจในงานที่เกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองกระทู้ถามและญัตติ, การจัดระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวกับกระทู้ถามและญัตติ, เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม และเรื่องอื่นๆ ที่มิใช่เรื่องที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด, การเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องในวงงานของสภาฯ คณะกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การพิจารณาการกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกันของคณะกรรมาธิการหลายคณะ และเป็นประธานในการประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกคณะ, การพิจารณาอนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำเอกสาร ข้อมูล โสตทัศนวัสดุ และสิ่งใดๆ เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประกอบการอภิปราย รวมทั้งรับผิดชอบเรื่องการลงชื่อ และการลาประชุมของ สส.
นอกจากนั้น ยังมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ สำนักการคลังและงบประมาณ, สำนักนโยบายและแผน, สำนักพัฒนาบุคลากร, สำนักวิชาการ, สำนักกฎหมาย, สำนักสารสนเทศ, สำนักกรรมาธิการ, สำนักการพิมพ์, งานอื่นใดที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะมอบหมาย ยกเว้นงานด้านพิธีการและงานที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎร
ส่วน นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง มีหน้าที่และอำนาจปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติ, การจัดระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ พระราชกำหนดเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด, การเป็นประธานในการประชุมร่วมกันของประธานประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการสามัญทุกคณะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีสงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน, การพิจารณาส่งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยังนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง และการวินิจฉัยคำร้อง คำชี้แจง และการโฆษณาคำชี้แจง กรณีมีบุคคลที่อาจได้รับความเสียหายจากการกล่าวถ้อยคำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ หรือทางสือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น
นอกจากนั้น มอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ สำนักรักษาความปลอดภัย และสำนักงบประมาณของรัฐสภา