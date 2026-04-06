นายกฯ ร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ลาว กระชับความสัมพันธ์สองชาติผ่านวัฒนธรรมประเพณี

นายกรัฐมนตรีร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ลาว กระชับความสัมพันธ์ไทย–สปป.ลาว ผ่านวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ลาว ประจำปี 2569 โดยมีนายทองสะหวัน พมวิหาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว พร้อมนางวาดสะหนา พมวิหาน ภริยา และนายสีสะหวาด อินพะจัน เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ก่อนเข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องโถงสโมสร ซึ่งเป็นพิธีสำคัญตามขนบธรรมเนียมลาว โดยมีพิธีสวดเรียกขวัญ การเจิมและทำน้ำมนต์ และผูกสายสิญจน์เพื่อความเป็นสิริมงคล
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในเทศกาลปีใหม่ลาว ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูต สปป.ลาว กล่าวต้อนรับ และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว กล่าวอวยพรเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ
นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมลาวจำนวน 8 ชุด อาทิ การรำอวยพร การแสดงพื้นบ้าน และการขับร้องเพลงลาว ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมลาว ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่น โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทูตานุทูต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความร่วมมือไทย–สปป.ลาว เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรำวงปีใหม่ลาวกับผู้เข้าร่วมงาน สร้างความใกล้ชิดและความเป็นกันเอง ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว มอบช่อดอกไม้แก่คณะนักแสดง และเชิญนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ
อนึ่ง พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงปีใหม่ลาวในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ประกอบด้วยคณะทูตานุทูตและผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่มีความร่วมมือกับ สปป.ลาว สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในทุกมิติ ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ระหว่างทั้งสองประเทศ