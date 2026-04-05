สะเทือนหาดใหญ่! DBD ขน 40 แฟรนไชส์บุกภาคใต้ 3-6เม.ย. ปลุกเศรษฐกิจ-ปั้นคนไทยเป็นเจ้าของธุรกิจ

เปิดฉากแล้ว! แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกทัพ 40 แบรนด์คุณภาพ เปิดเวทีลงทุนกลางเซ็นทรัลหาดใหญ่ มุ่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหลังวิกฤตอุทกภัย "พูนพงษ์" ปลื้มความสำเร็จ จัด 3 ครั้งโกยแล้ว 600 ล้าน! มั่นใจโมเดลแฟรนไชส์เป็นทางลัดสร้างรายได้ ทำเศรษฐกิจภาคใต้กลับมาคึกคัก
วันนี้(5เม.ย.) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันนี้ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ นายสถาพร ร่วมนาพะยา รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 ณ เซ็นทรัลหาดใหญ่ โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการภาคใต้ ให้สามารถเข้าถึงการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์จากหลากหลายประเภทธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นแต้มต่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวด้วยว่า จากการจัดงานแฟรนไชส์ Roadshow ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาคือครั้งที่ 1 วันที่ 19-22 ธันวาคม 2568 ที่เซ็นทรัลศรีราชา ครั้งที่ 2 วันที่ 15-18 มกราคม 2569 ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ (เซ็นเฟส) ครั้งที่ 3 วันที่ 5-8 มีนาคม 2569 ที่เซ็นทรัลอุดรธานี ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 800 คน และมียอดจำหน่ายแฟรนไชส์กว่า 600 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวในการสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในระดับภูมิภาคได้เข้าถึงการทำธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน
ทั้งนี้ภายในงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 ณ เซ็นทรัลหาดใหญ่ มีการนำ 40 ธุรกิจแฟรนไชส์ดาวเด่นและผ่านการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมฯ ในหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจความงาม/สปา ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) และการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเก่าในการเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีมาตรฐานและมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจของภาคใต้ที่มีศักยภาพสูง มีการผสมผสานระหว่างผู้ประกอบการรุ่นดั้งเดิมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีความศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ดังนั้น การนำกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow มาจัดในพื้นที่จึงสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อปีที่แล้วส่งผลกระทบเสียหายอย่างหนัก ต่อทรัพย์สินประชาชน และธุรกิจ SME ทำให้ประชาชนขาดรายได้จำนวนมาก เพื่อเป็นการนำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมฯ ไปช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนอีกครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มองหาอาชีพเสริมหรือผู้ที่ว่างงานสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง
“ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้สนใจในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ สามารถ เข้าร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2569 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัลหาดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมเปิดมุมมองใหม่ทางธุรกิจ สร้างโอกาสในการลงทุนและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 และ e-Mail : franchisedbd@gmail.com