"นันทนา" จี้วิป 3 ฝ่ายทบทวนจัดสรรเวลาอภิปรายแถลงนโยบายรัฐ ชี้แค่ 4 นาทีสะท้อนสาระได้ไม่เต็มที่

"สว.นันทนา” เรียกร้องวิป 3 ฝ่ายทบทวนจัดสรรเวลาอภิปรายแถลงนโยบายรบ.ให้เหมาะสม ชี้ที่ผ่านมาให้เวลา 4 นาที แทบไม่สามารถสะท้อนสาระได้เต็มที่ เผย สว.พันธุ์ใหม่เตรียมพร้อมอภิปรายแล้ว รอเพียงความชัดเจนเรื่องกรอบและรูปแบบการอภิปราย
เมื่อวันที่ (5 เมษายน) น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายแถลงนโยบายของรัฐบาลว่า ขณะนี้ทางวุฒิสภาได้แจ้งเพียงให้สมาชิกลงชื่อขออภิปรายเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะจัดสรรเวลาให้สมาชิกแต่ละคนเท่าใด
น.ส.นันทนา กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการจัดสรรเวลาอภิปรายค่อนข้างน้อย เพียงประมาณ 4 นาที ซึ่งถือว่าน้อยมากจนแทบไม่สามารถอภิปรายสาระสำคัญได้อย่างเต็มที่ จึงอยากเรียกร้องให้คณะกรรมการประสานงานในสภาผู้แทนราษฎร หรือวิป ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา หรือวิปวุฒิสภา ร่วมกันพิจารณาการจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
“นี่ถือเป็นการอภิปรายนโยบายใหญ่ เพราะหากรัฐบาลจะบริหารประเทศครบวาระ 4 ปี ก็ควรเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง” น.ส.นันทนา กล่าว
เมื่อถามถึงความพร้อมของกลุ่ม สว.พันธุ์ใหม่ น.ส.นันทนา กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายไว้แล้ว แต่ยังไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจนว่าจะกำหนดรูปแบบการอภิปรายอย่างไร เช่น จะแบ่งตามหมวดนโยบาย อาทิ ด้านการศึกษา หรือด้านเศรษฐกิจ หรือไม่ เนื่องจากจนถึงขณะนี้ยังมีเพียงการแจ้งให้ลงชื่ออภิปรายเท่านั้น
น.ส.นันทนา กล่าวต่อว่า แม้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน แต่ สว.พันธุ์ใหม่ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วสำหรับการอภิปรายแถลงนโยบายของรัฐบาล โดยจะมีการแบ่งประเด็นอภิปรายกันอย่างหลากหลาย เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการนำเสนอเนื้อหา